Пригожин їздить в Бахмут, бо в Петербурзі йому небезпечно, – Череватий

Власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин боїться, що в Росії його можуть вбити. Саме тому він приїхав у Бахмут.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Під час цієї поїздки Пригожин встановив російський прапор на повністю зруйнованій будівлі міськадміністрації.

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Що відомо про поїздку Пригожина в Бахмут

Ввечері 2 квітня власник ПВК "Вагнер" Пригожин записав відео, в якому заявив, що його найманці "юридично взяли Бахмут". Як доказ він показав російський прапор, що майорить над якоюсь зруйнованою будівлею. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий припустив, що кухар Путіна міг відвідати українське місто через страх за власне життя.

Пригожин їздив в Бахмут, тому що в Петербурзі йому зараз небезпечно. Там, бачите, вибухають ресторани, тому він ближчий до цього,

– наголосив Череватий.

Яка ситуація у Бахмуті зараз

Речник Східного угруповування говорив про випадок, що трапився в Санкт-Петербурзі 2 квітня, де в одному з ресторанів стався вибух, внаслідок якого загинув російський військовий кореспондент Владлен Татарський. Заклад, у якому перебував Татарський, раніше нібито належав керівнику ПВК "Вагнер" Євгенію Пригожину.

Череватий наголосив, що Бахмут залишається напрямком головного удару ПВК "Вагнер".

"Лише за цю добу ворог здійснив 32 атаки, з яких 26 боєзіткнень були в самому Бахмуті і на його околицях", – зазначив речник.

За його словами, на Бахмутському напрямі українські війська знищили 91 російських окупантів, поранили 119, підбили російський танк, РСЗВ Град і 3 польових складів з боєприпасами.

Сергій Череватий також сказав, що з огляду на великі втрати, вагнерівці вже не можуть самостійно виконувати поставлені задачі. Саме тому вони підсилюються підрозділами повітряно-десантних сил і піхотою регулярного війська.

"Вони задіюють артилерію і авіацію регулярного війська, тому що без них вони б не змогли виконувати атаки", – заявив Череватий.

Пригожин заявив про взяття Бахмуту: українське командування це спростувало.

Заяву Пригожина спростував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, сказавши, що такими діями Пригожин хоче прикрити величезні втрати Вагнера.

Правда в тому, що вдала робота Збройних сил України спростовує всі старання російських пропагандистів,

– підкреслив генерал.

Цю ж заяву спростував й речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, назвавши повідомлення вагнерівців черговою брехнею.

"Бахмут – український, і вони нічого не захопили і, м'яко кажучи, дуже далекі від того, щоб це зробити", – сказав він.

Не залишилася осторонь і американська влада. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що Збройні Сили України не відкинуті від Бахмута і вони все ще борються за місто.