На честь Пригожина: у Петербурзі запалили "хрест" на будівлі центру ПВК "Вагнера"
Після авіакатастрофи з Євгєнієм Пригожиним, що сталася 23 серпня, у російському Санкт-Петербурзі виявили досить дивну знахідку. Так, у місті на будівлі центру вагнерівців запалили своєрідний "хрест"
Про це повідомляють російські ЗМІ. Цей хрест вони зробили у вигляді ілюмінації на вікнах будівлі, передає 24 Канал.
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Вагнерівці "вшанували пам'ять" Пригожина
Очевидці зазначили, що після того, як у мережі з'явилася інформація про ймовірну смерть глави ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина, у Санкт-Петербурзі на штаб-квартирі цієї компанії з'явилася інсталяція у вигляді хреста. Її зробили за допомогою включеного світла та вікон.
У Петербурзі вагнерівці встановили "хрест" зі світла / Фото з російських телеграм-каналів
Цей "хрест" помітили близько 23:55 за місцевим часом. Наразі невідомо, чи досі лишається ця інсталяція у місті, чи її вже вимкнули.
У Ярославлі чоловік вийшов на одиничний пікет через Пригожина
Російські пропагандисти також кажуть, що того ж вечора колишній муніципальний депутат міста Ярославль у країні-агресорці Дмітрій Петровський вийшов на одиничний пікет із прапором ПВК "Вагнера". Це він зробив, щоб "вшанувати пам'ять Пригожина".
Чоловік вийшов у Ярославлі на пікет через смерть Пригожина: дивіться відео
Він наголосив, що "вся країна перебуває у жалобі через смерть Пригожина після підлого теракту", а також зазначив, що "кожен із нас розуміє, чим він ризикує і що може загубити життя своє й свого друга".
Чоловік також у традиційному російському пропагандистському дусі запевнив, що "вагнерівці продовжать вбивати негідників, де б вони не перебували".
Смерть Пригожина в авіакатастрофі: що відомо
- У Тверській області ввечері 23 серпня розбився літак, пов'язаний з лідером вагнерівців Євгеном Пригожиним. Згодом на місці аварії спалахнула пожежа. З’явилися повідомлення про те, що цей літак потенційно був ціллю російської системи ППО.
- Далі стало відомо, що літак міг збити російський ЗРК С-300. Російські спецслужби також припускають можливість вчинення "теракту" на борту літака.
- Згодом Росавіація підтвердила, що на борту літака дійсно перебував Пригожин. Там також зазначили, що загинули всі 10 осіб, що були на судні.