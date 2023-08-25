Пригожин принизив Путіна серед армії Росії: метод смерті ватажка "Вагнера" невипадковий

Увечері 23 серпня літак, який належав главі ПВК "Вагнера", впав у Тверській області Росії. В авіакатастрофі загинуло 10 осіб, серед них був і Євгеній Пригожин. Та помста була саме такою невипадково.

Ватажок найманців загинув саме так, як і загинули російські солдати, коли він збивав літаки й гелікоптери під час недозаколоту. Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко, зауваживши, що це був удар по Владіміру Путіну як по верховному головнокомандувачу російської армії.

До теми Падіння літака і загибель Пригожина: все, що відомо про катастрофу з вагнерівцями

"Пригожин його принизив серед збройних сил Росії тим, що вбив російських солдатів. Навіть смерть була вибрана однакова – збиття літака, щоби показати збройним силам, що він закінчив так, як зробив із солдатами. 5 чи 6 літаків і гелікоптерів збив Росії, в яких загинули російські солдати", – зауважив Костенко.

Чому Пригожин загинув саме в авіакатастрофі: дивіться відео

Загибель глави ПВК "Вагнера" з боку путінської влади виглядає досить продумано. Адже загинула людина, яка зрадила Путіна. А російський диктатор цього ніколи не пробачає. Бункерний дід так хотів показати усім, що він нібито не слабкий.

Тому Путін і вибрав такий шлях, щоби показати Заходу, що він контролює все всередині країни. Показати своїм елітам, людям,

– переконаний народний депутат.

Фактор стримування Путіна

Секретар оборонного комітету Верховної Ради зауважив, що нині серйозне питання – чи повернуться, чи ні на фронт вагнерівці, і що взагалі буде з ПВК "Вагнера". "Кухар Путіна" мав би розуміти, що йому ніхто не пробачить спробу заколоту. Тому він повинен був мати план на випадок, якщо його таки захочуть "прибрати". Мовляв, навіть загрожувати Путіну та мати якісь контраргументи.

Що показала експертиза тіла Пригожина, чи причетний Путін і що буде з "вагнерами" – у нашому телеграмі.

"Якщо зі мною щось станеться, то вся армія моя у 25 тисяч та резервісти йдуть на Москву". Мало б бути як фактором стримування", – припустив Роман Костенко.

А якщо такого фактора не було, то тоді ватажок найманців видавав себе не за того, ким був насправді. Так, наприклад те, що він йшов "маршем справедливості" на Москву й не довів справу до кінця, а потім пішов на угоду з російським диктатором, показало те, що Пригожин більше говорив, аніж робив.

Відкрите питання залишається: "А чи був якийсь фактор стримування, чи був якийсь запасний план у "Вагнера"? І коли Пригожин з Уткіним сідали в цей літак, чи хтось залишився за старшого з якимись інструкціями?". Це дуже зараз важливо зрозуміти. Поки що всі мовчать,

– зауважив парламентар.

Можливо, Євгеній Пригожин надто сильно довірився Владіміру Путіну та Алєксандру Лукашенку. Це ще раз показує те, що таке "гарантії" від цих двох диктаторів.

Що відомо про загибель глави ПВК "Вагнера"