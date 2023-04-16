Повідомлення, що Пригожин закликав Росію припинити війну проти України, є неточними, – ISW

Напередодні видання поширювали заяву Пригожина. В ній він буцімто закликав Росію припинити війну проти України, зупинившись на тому, що вже окупував ворог.

Водночас аналітики зазначають, що повідомлення деяких західних джерел про заклик Пригожина – неточні. В Інституті з вивчення пояснили, що не так з трактуванням есе "кухаря Путіна".

Читайте також Представляє Жиріновського святим: як Пригожин намагається увійти в російську політику

Пригожин не закликав до припинення війни

Укладачі звіту зауважили, що у низці видань дещо неправильно зрозуміли есе Пригожина, опубліковане 14 квітня. У ньому він ділився думками щодо українського контрнаступу та майбутнього війни. "Кухар Путіна" наводив надуманий аргумент, який він приписує "внутрішнім ворогам" Росії. Тим, хто шукає обґрунтувань, чому країна-агресорка повинна припинити війну.

Власне, на думку аналітиків, сенс есею полягав не у заклику це зробити. Аж ніяк. Пригожин фактично закликав Росію рішуче боротися, щоб перемогти Україну. За іншим сценарієм, ворог зазнає тимчасової поразки, що "стане каталізатором націоналістичного відродження Росії". І це, переконаний він, стане умовою для майбутньої перемоги у такому випадку.

Фраза вирвана з контексту

"Повне прочитання есе Пригожина під назвою "Тільки чесна боротьба: Ніяких переговорів", не піддається жодному розумному тлумаченню, що Пригожин виступав за припинення російського вторгнення в Україну", – кажуть в Інституті.

Укладачі звіту нагадують про труднощі перекладу. А ще підкреслюють, що стиль Пригожина значною мірою ґрунтується на прямолінійному сарказмі, вибірковій двозначності, афоризмах, вульгарності й іронічному сленгу. А окремо вирвані з контексту фрази часто втрачають первісний сенс, з урахуванням манери написання текстів "кухарем Путіна".

Тим часом російська правозахисна організація Gulagu.net невдовзі опублікує свідчення колишнього найманця ПВК "Вагнера". Воно проливає світло на страти українських військових.

Засновник організації Владімір Осєчкін зазначив, що Євгєній Пригожин особисто погоджував катувати наших полонених і жорстоко їх убивати. Причому, все це він наказував фільмувати на камеру.