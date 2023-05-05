Чому Пригожин заявив про вивід військ з Бахмута: Ступак припустив можливі дії Кремля

Ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин заявив, що начебто може вивести своїх найманців із Бахмутського напрямку та віддати позиції міноборони Росії. Усе, мовляв, через "відсутність боєприпасів". Та глава ПВК "Вагнер" не схильний до артистизму.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він вважає, що Пригожин "дуже прагматичний" та "доволі прямий".

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"Все, що він думає, він викладає або візуально, або в аудіодоріжках, або письмово. Я впевнений, що так воно і є, оце що він заявляє", – припустив Ступак.

Що може зробити Кремль

Поки Євгєній Пригожин розкидається епатажними заявами, у Бахмуті точаться запеклі бої. За словами речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, ватажок найманців робить усе, аби привернути до себе увагу. Водночас бідкання глави ПВК "Вагнер" не означає, що вагнерівці не атакують. Тим часом в українській розвідці вважають, що такі заяви пов'язані з тим, що найманці не зможуть взяти Бахмут до 9 травня.

Нині, колишній співробітник СБУ впевнений, що у Кремля є два варіанти. Перший – піти на всі поступки Пригожину.

"Сказати так: "Шойгу, дай йому все, що треба. Дай йому танки, дай йому артилерію, дай йому авіаносці, хай він буде там. В такому випадку Кремль програє двічі", – заявив він.

Так, на думку експерта Українського інституту майбутнього, він програє особисто Пригожину, адже покаже, що він без нього нічого не вартує. І по-друге – ЗСУ.

І все. Війна буде програна. Якщо не підуть на поступки Пригожина, то програє один раз – виключно Збройним силам України,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Він переконаний, що протягом тижня чи десяти днів після виходу вагнерівців із Бахмуту українські військові зможуть повернути левову частину міста.

"Досягнення" російської армії

Ступак вважає, що "досягнення" збройних сил країни-агресорки здебільшого спираються на "досягненнях" ПВК "Вагнер". Адже у найманців дуже жорстка дисципліна.

"Кувалда Пригожина, розстріл за непокору, розстріл за залишення позицій. А російська армія цього дати не може, такої дисципліни. У них совкова дисципліна. "Рівняйся, смірно, отставіть. Упал, отжался". Все", – розказав колишній співробітник СБУ.

Тому самодисципліна нині і тримає ситуацію в "рівновазі".

"Виходять вагнерівці – Бахмут автоматично протягом 7 – 10 днів відпадає від Росії", – припустив він.

Чи вдасться шантажувати Кремль

Якщо ПВК "Вагнер" таки залишають у Бахмуті, дадуть боєприпаси, то це буде означати, що Кремль пішов на шантаж.

Що Шойгу під тиском погодився все дати. І це закладе міну, тактичний ядерний заряд під всю кремлівську вертикаль. Тобто одна людина, колишній зек, поставила в "позу Z" весь Кремль і особисто Путіна,

– заявив він.

Кремль, переконаний Ступак, не може цього пробачити та допустити. І водночас не може допустити вихід вагнерівців із Бахмута. Однак, є ще третій варіант.

"Рейдернути ПВК "Вагнер", усунути від командування Пригожина, підпорядкувати міноборони Росії, як це, в принципі, робиться з іншими приватними військовими компаніями. Призначити туди якогось нового командувача", – розказав експерт Українського інституту майбутнього.

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Просто попередження

На думку Івана Ступака, від Пригожина постійно йде потік ненависті.

"Шойгу, Герасимов, ви там такі-сякі, дайте боєприпасів". Там – повна мовчанка. Вони постійно рапортують (вагнерівці – 24 Канал), що "в нас нічого немає, у нас великі втрати, і якщо ви до певного періоду не дасте, то ми виходимо, залишаємо ці позиції", – розповів він.

Колишній співробітник СБУ вважає, що ватажок найманців просто попереджує, чому саме він буде виходити.

"Щоби його не виставили на посміховисько, щоби не виставили боягузом, що він втік з позицій. Тобто він робить для себе підґрунтя для виходу і хоче зберегти свою кар'єру, принаймні, в тому, що від неї може залишитися", – переконаний він.

Заздрощі від міноборони

Експерт Українського інституту майбутнього вважає, що надзвичайно великий конфлікт через те, що Пригожин прямо не підпорядковується російському військовому командуванню. Фактично, вони "працюють" разом, але по факту, "кухар Путіна" робить усе, що хоче.

"У нього надзвичайно велика дисципліна. І це предмет великих заздрощів з боку міністерства оборони Росії", – розказав Іван Ступак.

Він зауважив, що коли заява глави ПВК "Вагнер" про те, що нібито міноборони країни-агресорки не хоче, аби у вагнерівців була "перемога", є правдою. Мовляв, декілька місяців тому Євгєній Пригожин літав до Москви, аби переконати, що треба залишати Бахмут за вагнерівцями.

"А не "Вагнер" плюс міноборони. Тобто все це – десь велике підґрунтя, десь маленьке, але закладає велику міну, велику бомбу під всю кремлівську вертикаль та всю її владу", – пояснив ексспівробітник СБУ.

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