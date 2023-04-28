ПВК "Вагнера" закінчується та невдовзі перестане існувати, – Пригожин видав неочікувану заяву

Бійці ПВК "Вагнера" зазнають шалених втрат на війні в Україні. Про загрозу існування ПВК вже говорить і сам ватажок Євгеній Пригожин.

Про це глава "вагнерівців" заявив в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ, передає 24 Канал.

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ПВК "Вагнера" закінчується та через певний час перестане існувати,

– заявив Пригожин.

Пропагандисти уточнили його заяву, але Пригожин наголосив, що він може повторити її ще раз. Також він зазначив, що в окупантів є нестача боєприпасів.

Пригожин сказав, що ПВК "Вагнера" припинить існування: відео

Попередня заява Пригожина

Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин не сумнівається, що Росії слід поставити крапку у війні проти України. На його думку, треба оголосити, що вдалося досягнути усіх результатів, які Росія планувала. Хоча про які результати мовиться – незрозуміло, оскільки тисячі "вагнерівців" понад рік топчуться на Бахмутському напрямку та мають шалені втрати.

Однак Пригожин не пропонує покинути тимчасово окуповані території України. А навпаки – "намертво там закріпитися". Хоча Пригожин уже панікує через початок контрнаступальних дій на тлі проблем вагнерівців у Бахмуті. Зокрема, окупанти мають труднощі з флангами. Вони були вимушені частину своїх сил та засобів передислокувати з флангів в саме місто, аби підсилити там штурмові дії.