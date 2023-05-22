Наша пісня гарна й нова: Пригожин знову "виводить" вагнерівців з Бахмута

Ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин знову заявив, що виводить своїх найманців з Бахмута. Власник ПВК "Вагнера" стверджує, що його найманців мають замінити регулярні війська Росії.

Терорист Пригожин заявив, що вагнерівці нібито покинуть зону бойових дій з 25 травня, пише 24 Канал. Він оголосив, що вагнерівці передають свої позиції міністерству оборони Росії.

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Вагнерівцям раптово потрібне переформування

У заяві Пригожин каже, що його бойовики безперервно воюють 428 днів. Він зазначив, що всі подальші задачі будуть виконувати підрозділи міноборони Росії.

Кухар Путіна оголосив, що нібито з 1 червня жодного вагнерівця не буде на передовій. При цьому Пригожин не сказав, що вагнерівці більше не будуть воювати в Україні.

Навпаки, з його слів можна зробити висновок, що в ПВК "Вагнера" більше немає сил та засобів. Зокрема, він пояснив "виведення" вагнерівців потребою у переформуванні.

З 1 червня жодного бійця ПВК "Вагнера" на передньому краї не буде, доти, доки ми не проведемо переформування, дооснащення і донавчання,

– заявив кухар Путіна.

Пригожин вже виводив вагнерівців з Бахмута

Відомо, що в Пригожина є конфлікт з міноборони Росії через дефіцит боєприпасів. На тлі суперечок Пригожин на початку травня вирішив погрожувати російському міноборони виведенням своїх військ з Бахмута.

Тоді ватажок вагнерівців пригрозив, що виведе своїх найманців до 10 травня через "снарядний голод", однак не виконав "обіцянку". Пригожин навіть звернувся до Шойгу та Герасимова, де вилаявся на їхню адресу.

Водночас у Збройних Силах України не підтверджували інформацію про виведення вагнерівців з Бахмута.

Станом на 22 травня Росії не вдалося захопити Бахмут, хоча Пригожин вкотре переконує у протилежному. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші війська у Бахмуті контролюють певні об'єкти та приватний сектор в районі "Літак".

Натомість окупанти здійснюють зачистку у деяких районах Бахмута. Також відомо, що українські війська просуваються на флангах на Бахмутському напрямку та можуть взяти Бахмут в оточення.