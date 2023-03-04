Пригожин імітує перебування у Бахмуті: де він насправді знімав останнє відео

Євгеній Пригожин, відомий терорист і власник ПВК "Вагнера", видав черговий фейк. Він записав відео, на якому нібито повідомляє про оточення міста Бахмут.

Однак насправді відео з Пригожиним було зняте навіть не на околицях Бахмута, оскільки охорона не пускає його туди. З кадрів, які є на відео, видно, що Пригожин перебуває у селі Парасковіївка.

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Пригожин вкотре збрехав про своє місцеперебування

Окупанти оголосили про захоплення села 20 лютого. Водночас відео має провокативний характер та є частиною дезінформаційної кампанії проти України.

Село Парасковіївка, звідки Пригожин записував відео, на карті

Метою кампанії є поширення панічних настроїв серед населення та провокування вищого військового та політичного керівництва.

Варто зазначити, що це не перший раз, коли Пригожин імітує перебування на передовій, насправді перебуваючи в тилу. Раніше він оприлюднив фото з печери у Володимирівці, що знаходиться за соляними шахтами Соледару, при цьому в той час тривали бої.

У цілому, російське командування уникає відвідування передової, тому не володіє повною картинкою.

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