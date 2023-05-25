Пригожин знищує адміністрацію Путіна: за якої умови почне діяти радикально

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин продовжує критикувати міноборони Росії та адміністрацію президента. Імовірно, за сприятливих обставин "кухар Путіна" наважиться на більш радикальні дії.

Таку думку 24 каналу висловив російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, каталізатором для Пригожина може стати ослаблення Путіна та політичної системи Росії, а також краще розуміння ситуації.

Дивіться також "Молодий Жириновський" і герой для росіян: як Пригожин набирає політичний рейтинг

"Пригожин у цілому намагається промацати себе в новій реальності й зафіксувати себе як її лідера. Він добре орієнтується в ситуації на рівні тактики, але нічого не розуміє в стратегії – куди треба рухатись, яких союзників обрати", – сказав Галлямов.

Пригожин може знищити Путіна: дивіться відео

Політолог додав, що особливої лояльності в бік Путіна непомітно, хоча формально Пригожин робить обмовку, що владу президента не заперечує.

Що цьому передувало

Очільник вагнерівців Євгєній Пригожин дав інтерв'ю колишньому проросійському активісту з Харкова Костянтину Долгову. Там "кухар Путіна" заявив, що організована Росією "спецоперація" призвела до результатів, протилежним очікуванням Москви. Про Україну дізнався весь світ, а її армія стала однією з найсильніших.

"Головний висновок – це інтерв'ю дестабілізує ситуацію. Воно сприяє відчуттю, що все розсипається, розвалюється, немає за що триматись", – зазначив Галлямов.

Скандал навколо Пригожина: коротко