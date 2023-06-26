Пригожин припинив "похід" на Москву через погрози сім'ям вагнерівців від ФСБ, – Telegraph

Власник вагнерівців Євгеній Пригожин заявив про заколот, його найманці йшли на Москву. Проте після повідомлень, що їм залишилось 200 кілометрів до столиці Росії, "кухар Путіна" "передумав" та розвернув війська.

Британські журналісти повідомили, що Євгеній Пригожин припинив "похід" на Москву після того, як російські спецслужби почали погрожувати членам родин лідерів приватної військової компанії "Вагнер". Про це виданню стало відомо з власних джерел серед британських спецслужб.

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Чому Пригожин припинив "похід" на Москву

Згідно з джерелами у безпекових службах Великої Британії, російські спецслужби пригрозили заподіяти шкоду сім'ям лідерів "Вагнера", перш ніж Євген Пригожин скасував свій наступ на Москву,

– мовиться в повідомленні.

Також британська преса написала, що насправді в "похід" Пригожина йшло всього 8 тисяч бійців, а не 25 тисяч, як він заявляв. Саме тому вони б зазнали поразки за будь-якої спроби захопити Москву.

За даними британського видання, тепер Владімір Путін спробує:

асимілювати найманців групи "Вагнера" до російської армії;

усунути її колишніх лідерів.

"Аналіз дає ключі до розгадки того, чому Пригожин, лідер групи Вагнера, скасував свій бунтівний марш на Москву в суботу лише за кілька годин до прибуття до столиці", – пояснили журналісти.

Пригожин зупинив свій заколот: коротко