Грають роль публічних страшилок: як Путін використовує Пригожина та Кадирова

Сьогодні Євгеній Пригожин та Рамзан Кадиров грають роль публічних страховиськ. Це робиться для того, щоб люди думали, що хай у влади залишиться Владімір Путін, аби не прийшло "оце".

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив публіцист, оглядач Deutsche Welle Костянтин Еггерт. За його словами люди, яких це лякає, є і на Заході, і в Росії.

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"Сьогодні ці персонажі грають роль публічних страховиськ. Раніше це був Кадиров, зараз перше місце зайняв Пригожин. Для чого? Щоби всілякі панікуючі люди на Заході та в Росії подумали, що якщо "ось це" прийде до влади, то краще вже Путін", – пояснив Еггерт.

Є дозвіл від Кремля

На думку публіциста, Пригожин не міг би проводити вербування вагнерівців без сприяння з боку держави і без всієї інфраструктури, яка дозволяє доставляти всіх цих "кувалдоносців" на фронт. Логістика відбувається шляхом дій російської армії та залізниці.

Це операція, в якій вагнерівці сильно залежать від підтримки російської армії та, мабуть, спецслужб. Вони невід'ємна частина цієї системи,

– зауважив Еггерт.

Оглядач DW вважає, що поява Пригожина в публічній сфері є підтвердженням від Кремля того, що політикою російської держави є залучення найманців в масштабах, які не можна порівняти з США. В Америці ПВК не заборонені. Російське ж законодавство формально забороняє залучення найманців.

"Але цих найманців зараз не те що винаймають, про них складають балади, їх ховають під об'єктиви федерального телебачення, їх родинам надають пільги. Або говорять, що надають, бо не треба забувати про корупцію та крадіжки", – звернув увагу Костянтин Еггерт.

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"Міна" під режимом

На думку Еггера, легітимізація найманців – це "міна", закладена під путінський режим. ФСБшники мають розуміти, що Путін цим "підірвав" ту ідею, що консолідували свого часу Імперія, СРСР, Єльцин і навіть він сам колись – це те, що монополія на зброю та насилля повинні лишатися в руках держави..

"У громадян повинна бути максимум мисливська зброя, і вони повинні з нею ходити на косуль. А сьогодні в ефірах лунають панегірики цим всім найманцям з доволі серйозною зброєю. Це розмиває уявлення, яке держава створювала кілька століть", – впевнений оглядач DW.

Він вважає, що це рано чи пізно вдарить по самому Путіну.

Будь-який умовний Іван Петрович дивитися і каже: "Он той поїхав на фронт, про нього сказали, що він чудовий, а він – колишній злочинець. Йому дали зброю, значить і зброя в руках населення – це нормально. І взагалі будь-яке насилля – це нормальна штука для всіх",

– пояснив Еггер.

Публіцист впевнений, що наслідки публічної "пригожинщини" обов'язково будуть. І багато хто з представників режиму будуть налякані тим, що вони самі створили.

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