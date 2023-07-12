Це людина з вирізаним шлунком та кишками, – ЗМІ розповіли, як Пригожин лікується від раку

У ватажка найманців Євгенія Пригожина, ймовірно, діагностували рак. Мовиться про абдомінальну онкологію. Очільника ПВК "Вагнера" може серйозно турбувати його стан здоров'я.

Євгеній Пригожин, який у червні влаштував у Росії невдалий заколот, лікувався від раку. Про це російському ЗМІ повідомили на умовах анонімності два його колишніх співробітники.

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У якому зараз стані перебуває Пригожин

Ватажок найманців з ПВК "Вагнера" протягом тривалого часу лікувався від раку. Він проходив серйозну терапію. За словами анонімних співрозмовників, процес утворення пухлини "начебто призупинено".

Онкологічне захворювання змусило "кухаря" Владіміра Путіна вести здоровий спосіб життя. Він дотримується суворої дієти. Один з його багаторічних працівників бачив, як Пригожин пив лимонад, лише одного разу.

Це людина (Пригожин – 24 канал) з вирізаним шлунком та кишками!

– сказав один з його знайомих.

Співрозмовник припустив, що рак міг вплинути на його рішення почати переворот на території країни-агресорки.

Відомо, що цей воєнний злочинець лікувався в елітній клініці "Согаз". Цей медичний заклад пов'язаний зі старшою донькою російського диктатора Марією Воронцовою. За попередньою інформацією, Пригожин був одним з її перших клієнтів зі статусом "супер VIP".

Чим тепер займається Пригожин

Після спроби перевороту Пригожин багато пересувався повітрям. У період з 25 по 27 червня літак ватажка найманців встиг побувати у Ростові, Петербурзі, Москві та Мінську.

Нагадаємо, Путін нібито вислав ватажка найманців після його невдалого заколоту до Олександра Лукашенка. Однак після цього Пригожин літав до Росії. Також він як мінімум тричі відвідував Білорусь. Востаннє воєнний злочинець там з'являвся 11 липня.

Згодом у медійному просторі з'явилася інформація про зустріч Пригожина з Путіним. Вона тривала 3 години. До Кремля також викликали командирів ПВК "Вагнера".