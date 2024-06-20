Пригрозив "йти до кінця", але згадав про переговори: що Путін наговорив про війну в Україні
Російський диктатор Владімір Путін прибув до В'єтнаму одразу після своєї поїздки до Північної Кореї. Під час перебування у столиці він виступив перед журналістами, вкотре відзначившись низкою цинічних та брехливих заяв.
Під час своєї пресконференції кремлівський очільник встиг й поскаржитися на Захід, пригрозив ядерним ударом, а також висловився щодо своєї "тісної співпраці" з Північною Кореєю. Звісно, що Владімір Путін не оминув й Україну. Що наговорив російський диктатор та якими заявами відзначився – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Постачання зброї Києву Сеулом будуть помилкою, Росія може у відповідь ухвалити рішення, які навряд чи сподобаються керівництву Південної Кореї, "Навіщо нам боятися? Чи не краще йти до кінця?" — Путін, говорячи про "ескалацію з боку Заходу". Він також підло додав, що Сполучені Штати та Європа буцімто підштовхують українців, щоб вони за будь-яку ціну видавили російських військових перед майбутніми політичними подіями у своїх країнах. Російський диктатор не міг не згадати свою маячню про "маріонеток Заходу". Він заявив, що західні лідери "замінять Зеленського" у першій половині 2025 року. "Росія не просила допомоги КНДР у конфлікті з Україною, це не пропонувалося Пхеньяном. Укладений оборонний договір із республікою не має відношення до українського конфлікту", – стверджує незаконно обраний президент країни-агресорки. Якщо ведення переговорів пов'язується Києвом із виведенням російських військ, то цього ніколи не станеться, За його словами, йому також нібито нічого невідомо про те, щоб хтось із членів Верховної Ради був готовим до мирних переговорів задля вирішення війни в Україні. Не обійшлося й без заяв про загрозу національній безпеці країни-агресорки. НАТО "переїжджає" в Азію, що створює загрозу безпеці Росії, Путін каже, що будь-які удари противника по російській території "близькі до агресії". Зокрема, кремлівський очільник стверджує, що для Росії найважливішим завданням буцімто є відбиття ударів по її території. Російський диктатор заявив, що у Кремля немає цілей підходити близько до Харкова. Однак з подібними заявами він виступав і напередодні повномасштабного вторгнення щодо Києва. Водночас Путін стверджує, що буд-які спроби Києва "видавити" збройні сили країни-агресорки з-під Харкова за будь-яку ціну "дорого йому обійдуться". Росія готова відповісти на пропозицію про переговори щодо України хоч завтра, не важливо, де вони можуть відбутися, пропозиції Москви лежать на столі, Як наголосив диктатор, Росія думає про зміни ядерної доктрини, це пов'язано з роботою противника щодо "зниження порогу" застосування ядерної зброї. Водночас він додав, що "превентивний удар Росії не потрібен", тому що на зустрічному ударі супротивник буде гарантовано знищено. Як це завжди й ставалось, Путін не зміг втриматися від своїх натяків щодо ядерних погроз Заходу та союзникам. Ядерні сили Росії завжди перебувають у стані боєздатності, Водночас диктатор висловив невдоволення санкціями, під які потрапила Росія, через її початок війни в Україні. Міжнародний санкційний режим вимагає змін, Закривши очі на зарання вирішені результати президентських виборів у Росії, які відбулися на початку 2024 року, Владімір Путін заявив, що Київ "не зацікавлений у проведенні виборів" в Україні й "вічно затягуватиме з цим". Московський господар підло стверджує, що сподівається на те, що розсудливі політики ще замисляться про реалістичність його мирних пропозицій щодо України. Росія звертає увагу на глобальні зміни у сфері безпеки, Диктатор також заявив, що Росія "нікого не просить про допомогу" у проведенні так званої "спецоперації". Путін назвав очікуваною реакцію Заходу на його мирні ініціативи, які той озвучив напередодні із намірами загарбати одразу 4 області нашої держави. Путін заявив, що "пропозиції Росії" щодо врегулювання ситуації в Україні буцімто не діятимуть вічно. Умови Росії щодо врегулювання в Україні змінюватимуться залежно від ситуації на лінії зіткнення,
– пригрозив Путін.
– заявив Путін.
– каже той.
– заявив Путін.
– розповів московський господар.
– цинічно сказав кремлівський очільник.
"Хамство США далеко не завжди йде їм на користь, а в стратегічному плані лише шкодить", – сказав він.
– заявив Путін, коментуючи можливості внесення змін до ядерної доктрини.
– заявив він.
Постачання зброї Києву Сеулом будуть помилкою, Росія може у відповідь ухвалити рішення, які навряд чи сподобаються керівництву Південної Кореї,
"Навіщо нам боятися? Чи не краще йти до кінця?" — Путін, говорячи про "ескалацію з боку Заходу".
Він також підло додав, що Сполучені Штати та Європа буцімто підштовхують українців, щоб вони за будь-яку ціну видавили російських військових перед майбутніми політичними подіями у своїх країнах.
Російський диктатор не міг не згадати свою маячню про "маріонеток Заходу". Він заявив, що західні лідери "замінять Зеленського" у першій половині 2025 року.
"Росія не просила допомоги КНДР у конфлікті з Україною, це не пропонувалося Пхеньяном. Укладений оборонний договір із республікою не має відношення до українського конфлікту", – стверджує незаконно обраний президент країни-агресорки.
Якщо ведення переговорів пов'язується Києвом із виведенням російських військ, то цього ніколи не станеться,
За його словами, йому також нібито нічого невідомо про те, щоб хтось із членів Верховної Ради був готовим до мирних переговорів задля вирішення війни в Україні.
Не обійшлося й без заяв про загрозу національній безпеці країни-агресорки.
НАТО "переїжджає" в Азію, що створює загрозу безпеці Росії,
Путін каже, що будь-які удари противника по російській території "близькі до агресії". Зокрема, кремлівський очільник стверджує, що для Росії найважливішим завданням буцімто є відбиття ударів по її території.
Російський диктатор заявив, що у Кремля немає цілей підходити близько до Харкова. Однак з подібними заявами він виступав і напередодні повномасштабного вторгнення щодо Києва.
Водночас Путін стверджує, що буд-які спроби Києва "видавити" збройні сили країни-агресорки з-під Харкова за будь-яку ціну "дорого йому обійдуться".
Росія готова відповісти на пропозицію про переговори щодо України хоч завтра, не важливо, де вони можуть відбутися, пропозиції Москви лежать на столі,
Як наголосив диктатор, Росія думає про зміни ядерної доктрини, це пов'язано з роботою противника щодо "зниження порогу" застосування ядерної зброї.
Водночас він додав, що "превентивний удар Росії не потрібен", тому що на зустрічному ударі супротивник буде гарантовано знищено.
Як це завжди й ставалось, Путін не зміг втриматися від своїх натяків щодо ядерних погроз Заходу та союзникам.
Ядерні сили Росії завжди перебувають у стані боєздатності,
Водночас диктатор висловив невдоволення санкціями, під які потрапила Росія, через її початок війни в Україні.
Міжнародний санкційний режим вимагає змін,
Закривши очі на зарання вирішені результати президентських виборів у Росії, які відбулися на початку 2024 року, Владімір Путін заявив, що Київ "не зацікавлений у проведенні виборів" в Україні й "вічно затягуватиме з цим".
Московський господар підло стверджує, що сподівається на те, що розсудливі політики ще замисляться про реалістичність його мирних пропозицій щодо України.
Росія звертає увагу на глобальні зміни у сфері безпеки,
Диктатор також заявив, що Росія "нікого не просить про допомогу" у проведенні так званої "спецоперації".
Путін назвав очікуваною реакцію Заходу на його мирні ініціативи, які той озвучив напередодні із намірами загарбати одразу 4 області нашої держави.
Путін заявив, що "пропозиції Росії" щодо врегулювання ситуації в Україні буцімто не діятимуть вічно.
Умови Росії щодо врегулювання в Україні змінюватимуться залежно від ситуації на лінії зіткнення,