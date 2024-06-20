Пригрозив "йти до кінця", але згадав про переговори: що Путін наговорив про війну в Україні

Російський диктатор Владімір Путін прибув до В'єтнаму одразу після своєї поїздки до Північної Кореї. Під час перебування у столиці він виступив перед журналістами, вкотре відзначившись низкою цинічних та брехливих заяв.

Під час своєї пресконференції кремлівський очільник встиг й поскаржитися на Захід, пригрозив ядерним ударом, а також висловився щодо своєї "тісної співпраці" з Північною Кореєю. Звісно, що Владімір Путін не оминув й Україну. Що наговорив російський диктатор та якими заявами відзначився – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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