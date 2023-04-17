Він до нас добре ставиться, – прихильник УПЦ МП впевнений, що Путін не винен у війні
Джерело:інстаграм Дениса Кошельника
Прихильник московського патріархату ошелешив відповіддю на питання про те, як він ставиться до російського диктатора Владіміра Путіна. Чоловік переконаний, що бункерний дід ні в чому не винен.
Про це він сказав, відповідаючи на питання народного журналіста Дениса Кошельника.
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Журналіст зустрів прихильник Путіна біля храму УПЦ МП. Він попросив вірянина чесно відповісти на питання про те, як він ставиться до Путіна.
До Путіна добре ставлюся. Я не думаю, що це він винен. Він до нас добре ставиться,
– сказав чоловік.
І це після тисяч смертей, після катувань та вбивств українців російською армією, якою керує Путін. Можливо, ця людина живе десь у паралельному Всесвіті?
Варто додати, що згодом чоловік поспішив попросити вибачення. Він підійшов до журналіста і сказав, що "просто не подумав".
Прихильник УПЦ МП розповів про ставлення до нього: дивіться відео
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