"Ну, зірвалося і зірвалося": що стоїть за невизнанням священниками російського терору

У ніч на 23 липня росіяни ракетним ударом зруйнували Спасо-Преображенський собор в Одесі. Утім, не всі визнають цей факт і списують на "ворога людського роду". За подібне заперечення російської агресії мало б бути відповідне кримінальне покарання.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він припустив деякі механізми, як можна діяти стосовно до таких осіб.

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"Тобто ті, хто каже, що це не Росія, а "ми самі винні", або боженька ракети направляє чи ще щось – таких треба відправляти у відповідний заклад. Або це свідомі колаборанти і тоді з ними має бути інша розмова", – наголосив Тизенгаузен.

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З валізою до Росії

На думку політтехнолога вже не має бути умовних "пряників", а відвертий "метод батога". Тільки так можна це побороти.

Це однаково потім вилізе - вони нікуди не подінуться. Будуть тихенько дивитися російське телебачення, проклинати нас з вами і чекати, коли наступного разу можливо не Путін, а хтось інший прийде. Або є ще гуманний спосіб для людей, які заперечують російську агресію, – вони мають бути відправлені в Росію,

– сказав він.

Зазначимо, журналіст Денис Кошельник на своїй сторінці в соцмережі виклав відео, де представники УПЦ МП коментують ракетний удар по Одесі і руйнування собору. Один зі священнослужителів відреагував словами: "Значить воля господа. Зірвалось і зірвалось. Всі під богом ходимо". Інший зазначив, що "атакував ворог роду людського, а кому це впало на голову, хто і як це – одному богу відомо".

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