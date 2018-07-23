18:03
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Приходько судиться через рекламу Порошенка за її участю

270 Читать новость на русском
Анастасія Приходько
Анастасія Приходько / oligarh.media

Чи законно політики використовують відомих українців у політичній агітації має визначити столичний Печерський суд. Там розпочали розгляд справи, де сторонами виступають Анастасія Приходько та компанія, яка зняла рекламу для Петра Порошенка.

Позов співачки, направлений до суду, стосується відеоролика, у якому її запросили знятися – це мав бути соціальний ролик про Україну та життя простих українців. Однак після зйомок цей відео сюжет вийшов на багатьох телеканалах в іншому світлі – виявилося, що його презентували у якості рекламного сюжету на підтримку Петра Порошенка. 

Читайте також: На радіостанцію Януковича накинув оком Порошенко

Співачка вимагає матеріального відшкодування 500 тисяч гривень за використання образу в політичній рекламі без її згоди. А також моральної компенсації в розмірі символічної 1 гривні.

Адвокат Приходько каже, якщо компанія, яка знімала рекламу для президента не попросить вибачення, вони вимагатимуть більшої матеріальної компенсації. Щоправда, сьогодні суд не відбувся, його перенесли на 15 серпня. 

Скандал з рекламою Петра Порошенка виник взимку. Відомих українських артистів запросили знятись в соціальному ролику. А в результаті на екрани вийшла політична реклама. Ситуація обурила Анастасію Приходько, вона вимагала видалити її з реклами, а коли цього не зробили, подаладо суду.

Дивіться рекламний ролик:

 

Теги: Новини України Музика Петро Порошенко Анастасія Приходько
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
сьогодні, 18:03 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька 8
Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии
сьогодні, 16:55 Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии
Блог Соцмережі 419
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Топ-10 країн, громадянство яких можна купити: ціни
сьогодні, 16:01 Топ-10 країн, громадянство яких можна купити: ціни
3381
Если бы бой Усик – Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
сьогодні, 15:01 Если бы бой Усик – Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
Ян Валетов 1039
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Вирок у справі Сенцова — реакція України та світу
 25 серпня 2015 , 17:50
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук