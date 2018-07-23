Приходько судиться через рекламу Порошенка за її участю

Чи законно політики використовують відомих українців у політичній агітації має визначити столичний Печерський суд. Там розпочали розгляд справи, де сторонами виступають Анастасія Приходько та компанія, яка зняла рекламу для Петра Порошенка.

Позов співачки, направлений до суду, стосується відеоролика, у якому її запросили знятися – це мав бути соціальний ролик про Україну та життя простих українців. Однак після зйомок цей відео сюжет вийшов на багатьох телеканалах в іншому світлі – виявилося, що його презентували у якості рекламного сюжету на підтримку Петра Порошенка.

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Співачка вимагає матеріального відшкодування 500 тисяч гривень за використання образу в політичній рекламі без її згоди. А також моральної компенсації в розмірі символічної 1 гривні.

Адвокат Приходько каже, якщо компанія, яка знімала рекламу для президента не попросить вибачення, вони вимагатимуть більшої матеріальної компенсації. Щоправда, сьогодні суд не відбувся, його перенесли на 15 серпня.

Скандал з рекламою Петра Порошенка виник взимку. Відомих українських артистів запросили знятись в соціальному ролику. А в результаті на екрани вийшла політична реклама. Ситуація обурила Анастасію Приходько, вона вимагала видалити її з реклами, а коли цього не зробили, подаладо суду.

Дивіться рекламний ролик: