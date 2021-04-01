На Прикарпатті відновився підрахунок голосів за кандидатів у нардепи

ОВК №87 вранці 1 квітня відновила підрахунок голосів на довиборах. Ще 28 березня на Івано-Франківщині відбулося голосування, де обирали нового нардепа-мажоритарника.
Джерело:24 канал
Втім, підрахунок голосів застопорився і триває досі. ЦВК вже змінювала голову цієї окружної виборчої комісії і міняла її членів.
До речі Тищенко зриває підрахунок голосів на Прикарпатті, – ЧЕСНО
Підрахунок голосів: яка ситуація зараз
- Станом на 14:00 ЦВК опрацювала 79,48% протоколів виборчих комісій.
- За підрахунками, наразі лідером перегонів є Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" – у нього 31,02% голосів.
- На другому місці, з незначним відривом, – Олександр Шевченко – 29,58%.
- Руслан Кошулинський від "Свободи" зі 28,80% голосів на третьому місці.
Зауважимо, що ще добу тому, 31 березня, ЦВК опрацювала 67% протоколів. Усього на окрузі 117 дільниць.
Ситуація із підрахунком голосів станом на 14:00 1 квітня / Скриншот
СБУ біля приміщення ОВК
Як повідомляють спостерігачі руху ЧЕСНО, близько 6 ранку 1 квітня, у приміщення ОВК зайшли спецпризначенці. Усіх, хто не має стосунку до виборчого процесу, вивели. Залишилися лише члени ДВК.
Близько 11:00 приміщення ОВК оточили спецпризначенці. Члени ОВК прийшли в 11:30 і розпочали роботу.
Дехто з членів ОВК повідомив організацію ЧЕСНО, що в приміщенні були мішки з документацією, яку здали члени ДВК і залишали на ніч в приміщенні, де засідає ОВК. Втім, наступного ранку, за словами членів ОВК, положення мішків змінилося.
Один з членів ДВК розповів, що була спроба проникнення на ДВК, щоб забрати печатку з сейфу. Він також повідомив, що на місці в ДВК була поліція і спроба з викраденням печатки не вдалася.
Довибори на Прикарпатті: головне
- У виборчому округу № 87 досі не порахували голоси виборців.
- Довибори в Раду тут провели у неділю, 28 березня. Нардеп-мажоритарник Зіновій Андрійович склав депутатські повноваження, бо його восени 2020 року обрали головою Надвірнянської ОТГ.
- 30 березня Центральна виборча комісія на своєму засіданні внесла зміни до складу окружної виборчої комісії №87.
- Того ж дня будинок культури, у якому засідає ОВК оточила поліція і натовп людей: серед них прихильники і Вірастюка, і Шевченка.
- У ніч проти 30 березня підрахунок голосів був призупинений, бо хтось повідомив про мінування дільниці, де засідала ОВК. Небезпечних предметів не знайшли.