На Прикарпатті командир частини хотів передати Росії таємні дані про ракетний арсенал

Командир військової частини Західного округу хотів торгувати таємною інформацією з Росією. Дані стосувались ракетного арсеналу.

Запобігти передачі відомостей вдалось контррозвідникам СБУ. Вони виявили, що військовий збирав секретні дані про арсенал ракетного озброєння.

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У військовослужбовця провели обшуки

У домівці командира частини провели обшуки, вилучили ноутбук та флешносій. Саме там військовий зберігав матеріали, які становлять державну таємницю.

Яку інформацію збирав військовий:

дані щодо більше ніж десяти баз зберігання ракет і боєприпасів ЗСУ,

секретні дані про схеми дислокації та організаційно-штатні структури арсеналів озброєння,

відомості про укомплектованість відповідних підрозділів особовим складом і технікою.

Наразі перевіряють, чи причетний зловмисник до діяльності спецслужб Росії проти державної безпеки нашої країни. Слідчі відкрили кримінальне провадження за розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю або втрату документів чи матеріалів, що містять такі відомості.

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