На Прикарпатті в оздоровчому центрі помер військовий

На Івано-Франківщині помер військовий з 10 гірсько-штурмової бригади, молодший сержант Анатолій Самборський. Йому було 48 років.
Джерело:фейсбук Руслана Марцінківа
Івано-Франківський міський військовий комісаріат прийняв Самборського до лав Збройних сил України 26 листопада 2020 року.
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Яка причина смерті
Військовий помер від хвороби, перебуваючи на лікуванні в оздоровчому центрі. Однак не уточнили, яка саме недуга забрала життя чоловіка.
Де ховатимуть військового
Місцеве видання "Вікна" пише, що Самборський був неодруженим. Його мати похована у селі Іваньки Липовецького району Вінницької області, тож Анатолія теж поховають там.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним близьким померлого.
Скільки військових загинуло на передовій
- Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули щонайменше 43 українських військових. У 2020 році кількість загиблих на фронті сягнула 75.
- Раніше управління верховного комісара ООН із прав людини у відповідь порахувало, що загальне число жертв бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014 року до 10 лютого 2020 року досягло від 42 – 44 тисяч. Однак ця цифра включає також жертви серед мирного населення.