На Прикарпатті в оздоровчому центрі помер військовий

Читать новость на русском

На Івано-Франківщині помер військовий з 10 гірсько-штурмової бригади, молодший сержант Анатолій Самборський. Йому було 48 років.

Джерело:

фейсбук Руслана Марцінківа

Івано-Франківський міський військовий комісаріат прийняв Самборського до лав Збройних сил України 26 листопада 2020 року. 

До теми Матері загиблого українського воїна вручили орден "За мужність": фото

Яка причина смерті

Військовий помер від хвороби, перебуваючи на лікуванні в оздоровчому центрі. Однак не уточнили, яка саме недуга забрала життя чоловіка.

Де ховатимуть військового

Місцеве видання "Вікна" пише, що Самборський був неодруженим. Його мати похована у селі Іваньки Липовецького району Вінницької області, тож Анатолія теж поховають там.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним близьким померлого.

Скільки військових загинуло на передовій

  • Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули щонайменше 43 українських військових. У 2020 році кількість загиблих на фронті сягнула 75.
  • Раніше управління верховного комісара ООН із прав людини у відповідь порахувало, що загальне число жертв бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014 року до 10 лютого 2020 року досягло від 42 – 44 тисяч. Однак ця цифра включає також жертви серед мирного населення.