На Прикарпатті підірвали авто: чоловік залишився без руки

У ніч на 17 січня в Івано-Франківську вибухнув автомобіль BMW X5. У машині здетонував невідомий вибуховий пристрій, є постраждалий.

Авто нібито підірвав чоловік, який напередодні приїхав у двір і намагався його пошкодити. Всю ніч на місці інциденту працювали правоохоронці, які оглядали машину і проводили слідчі дії.

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Чоловіку ампутували руку

ЗМІ повідомляють, що від вибуху авто 20-річний чоловік травмував руку. Тоді йому вдалось самому вибратися з місця вибуху і згодом попросити медиків про допомогу. Травма руки виявилась серйозною, тому лікарі змушені були ампутувати частину кінцівки.

Через вибух чоловік залишився без руки: дивіться відео

Випадки підривів в Україні

У Чугуївській центральній райлікарні імені Миколи Кононенка невідомі підірвали банкомат. Інцидент стався о 2 годині ночі 30 грудня 2021 року. За місця до цього, 30 листопада, у Дарницькому районі Києва невідомі злочинці також підривали банкомат і викрадали звідти касети з грошима.

У Дніпрі правоохоронці затримували 49-річного чоловіка. Він повідомляв, що заклав вибухівку в українському парламенті і може підірвати її дистанційно.

На проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі в вересні 2021 року вибухнула автівка. Від ударної хвилі у сусідньому будинку вибило вікна. Тоді загинула речниця ДСНС Дніпропетровщини Дар'я Гречищева та ветеран АТО Олексій Кавлак.

Також в Івано-Франківську раніше був випадок, коли з ручного протитанкового гранатомета підірвали авто BMW. З'ясувалося, що обстріл здійснили з берега річки. На момент обстрілу авто було порожнім. Хто і з якою метою підірвав його встановлювали правоохоронці.

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