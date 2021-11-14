У прикордонних областях можуть ввести надзвичайний стан, – Монастирський про різні сценарії дій

Денис Монастирський заявив, що у прикордонних областях України можуть ввести надзвичайний стан. Проте це можливо тільки за певних обставин.

Зокрема мовиться про загрози, які можуть виникнути через загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні. Про це глава МВС заявив на брифінгу після наради РНБО в Луцьку.

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У прикордонних областях можуть ввести надзвичайний стан

Денис Монастирський розповів, що в ділянках, де можлива масова присутність мігрантів, зведуть тимчасові споруди. Окрім того, наразі:

"визначені місця дислокації особового складу для посилення Прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції;

визначена взаємодія з іншими підрозділами територіальної оборони, громадських формувань з охорони громадського порядку;

саме вони будуть в координації захищати наш державний кордон".

Як сказав секретар РНБО, пропрацьовані різні сценарії цих дій, аж до тих, щоб запроваджувався надзвичайний стан у цих прикордонних областях,

– заявив Монастирський.

Зокрема глава МВС також запевнив, що до охорони кордону з Білоруссю не планують залучати військових зі Сходу та Півдня.

Коротко про нараду РНБО через щодо захисту державного кордону