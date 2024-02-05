"Друже, пий і повзи за дроном": як аеророзвідки врятували пораненого прикордонника з поля бою

Прикордонник Сергій Купін отримав серйозні поранення на Сватівському напрямку. Оскільки він був за 100 – 200 метрів від позицій ворога, то його не могли евакуювати, однак аеророзвідники безпечно вивели пораненого бійця.

Врятувати пораненого прикордонника допомогли аеророзвідники 68-ї ОЄБр. Пораненому довелося повзти 700 метрів, аби дійти до піхотинців, які евакуювали його.

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Щемлива історія порятунку прикордонника

Сергій отримав поранення під час бою на Сватівському напрямку. Як він розповів, ворожий дрон скинув вибухівку, яка завдала поранень зі спини та зачепила ногу. Один з побратимів допоміг Сергію накласти турнікет, аби той не втратив багато крові.

Прикордонник з 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса був дуже близько до ворожих позицій. З одного боку російські війська були за 200 метрів, а з іншого – за 100, тому безпечно евакуювати пораненого не було змоги.

Аеророзвідники 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша літали дроном й побачили, як поранений боєць намагається повзти до позицій Сил оборони.

Дрон прилетів, подивився й полетів. Потім повернувся. Дивлюся – він щось несе. Ну, думав, що вже все... А він скинув воду й записку,

– розповів Сергій.

У записці мовилося: "Друже, пий і повзи за дроном!" У пляшці, що скинули з безпілотника, був теплий чай, Сергій випив його і почав повзти у напрямку, який показував дрон. У цей же час дрон залетів до піхотинців і показав їм, що до них повзе поранений.

Сергію з пораненням було вкрай важко повзти, але він не полишав жаги до життя й зміг проповзти близько 700 метрів до евакуаційної групи.

У мене було лише одне бажання, щоб мене швидше евакуювали, бо був наляканий, голодний, холодний, дуже перемерз,

– поділився прикордонник.

Нині Сергій перебуває на лікуванні. Один з лікарів зазначив, що прикордоннику дуже пощастило, що його вдалося врятувати. Його стан оцінюють як стабільний. Лікар також додав, що та пляшка з теплим чаєм стала для бійця невідкладною допомогою, яка й врятувала його.

Кадри неймовірного порятунку прикордонника: дивіться відео

Сергій дуже вдячний операторам дронів, які його врятували. Він додав, що вижив лише завдяки аеророзвідникам, які вивели його з поля бою.