Доєднався до небесного війська: у бою за Україну загинув прикордонник Володимир Чернов

У боях у Луганській області загинув прикордонник Ізмаїльського загону Володимир Чернов. До повномасштабної війни чоловік змінив багато професій, поки у 2022 році його не призвали за мобілізацією.

на момент загибелі чоловіку було 44 роки. Попрощалися з ним у його рідному селі Нова Некрасівка.

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Прощання з Героєм

В Одеській області провели в останню путь прикордонника Ізмаїльського загону старшого сержанта Володимира Чернова. Місцеві зустріли його живим коридором на колінах. Він загинув 12 жовтня 2023 року, під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

Володимир народився 25 лютого 1979 року в селі Нова Некрасівка. Після школи навчався на тракториста, після чого два роки працював за фахом. Строкову службу проходив у Криму, після чого потрапив на Запорізький завод феросплавів. Потім в Запоріжжі він долучився до лав ДПСУ, а через два роки переводиться до Ізмаїльського прикордонного загону.

Певний час він працював у цеху з виготовлення тротуарної плитки водієм навантажувача. У 2022 році його призвали за мобілізацією.

Мені, як командиру, як побратиму дуже шкода, що до небесного війська доєднався Володимир. Він був справжнім воїном та професіоналом військової справи. Для мене ця втрата є непомірною. Щиро співчуваю його рідним та близьким. Пам’ять про нього буде жити вічно,

– зазначив начальник прикордонної застави.

У нього залишилася матір, сестра та донька. В Ізмаїльському прикордонному загоні висловили співчуття всім родичам та знайомим загиблого.

Похорони прикордонника з Одеської області / фото Ізмаїльського прикордонного загону

Втрати України на війні