Прикордонника виявили мертвим на одному з пунктів пропуску на Одещині
Джерело:Суспільне
На Одещині виявили мертвим інспектора прикордонної служби. Сталося це на пункті пропуску "Удобне".
Інформацію про це підтвердила речниця Головного управління Національної поліції в Одеській області Любов Гордієвська. За її словами, правоохоронці займаються з'ясуванням обставин.
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Що відомо про ситуацію
Як зазначила Любов Гордієвська, наразі розв'язують питання, як кваліфікувати подію. Невдовзі стало відомо, що правоохоронці за фактом загибелі прикордонника відкрили кримінальне провадження. Крім того, правоохоронці працюють над з'ясуванням того, що ж сталося з прикордонником.
Як зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді", сталося це в одному з підрозділів, який дислокується у Білгород-Дністровському районі.
Так, в одному з підрозділів Білгород-Дністровського прикордонного загону знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням. Що стало причиною смерті прикордонника – встановлюють слідчі органи,
– зазначив він.
Звернімо увагу, що у Держприкордонслужбі призначили службове розслідування у зв'язку з надзвичайною подією.
Звернімо увагу, що 14 березня відразу кілька телеграм-каналів Одещини почали поширювати інформацію про те, що загинув прикордонник. Джерела у правоохоронних органах підтвердили Суспільному, що його виявили мертвим у вбиральні. І що у чоловіка було вогнепальне поранення.
Зауважимо, що пункт пропуску "Удобне" на Одещині розташований на кордоні між Україною та Молдовою.
Раніше на Одещині вбили військового
- Зранку 8 березня тіло українського військового знайшли у Подільську, що на Одещині. Невдовзі стало відомо, що поліції вдалося затримати підозрюваного. Ним виявився чоловік, котрий мешкав у цьому населеному пункті. І що йому загрожує до 15 років ув'язнення.
- Відомо, що правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Також вже провели цілу низку оперативно-розшукових заходів та слідчих дій. Зловмисника вдалося викрити. І він зізнався у тому, що скоїв.
- Тож його відправили до ізолятора тимчасового утримання. Наразі правоохоронці розв'язують питання про повідомлення чоловікові підозри в умисному протиправному заподіянні смерті інші людині, а також обрання йому запобіжному заходу.
- Начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський зазначив, що підозрюваному загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Наразі слідство триває. Ним займається Подільська окружна прокуратура.
- Зазначимо, що тіло військового виявили зранку 8 березня на проспекті Шевченка у Подільську. Як з'ясувалося згодом, жертва 1989 року народження. І, як зазначали у поліції, на його тілі виявили ознаки насильницької смерті.