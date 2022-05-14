Прикордонники з "Азовсталі" показали свій побут та умови, в яких тримають оборону

Українські воїни продовжують героїчний опір на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. У Держприкордонслужбі показали кадри із заводу та побут наших захисників та захисниць.

Прикордонники, які зараз на "Азовсталі" навіть попри усю складність ситуацію стараються не втрачати оптимізму та знаходять час для посмішки. Їжу готують із того, що залишилося в запасах.

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Побут прикордонників на "Азовсталі"

Українські герої намагаються забезпечити харчування та безперебійний зв'язок. Оскільки запаси харчів не такі вже й великі, готувати їжу доводиться з того, що є. Наприклад "млинці" з борошна, солі та води.

Однак наші воїни не падають духом та вірять у перемогу нашої держави навіть у такий скрутний час.

У надскладних умовах прикордонники на Азовсталі разом з іншими оборонцями продовжують захищати Маріуполь. Попри все, тут знаходять час для посмішки. А ще є необхідні справи – забезпечити харчування, налаштувати зв'язок,

– так описали відео в Держприкордонслужбі.

Побут прикордонників на "Азовсталі": дивіться відео

Що відбувається на "Азовсталі"

Українські герої зараз перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі в оточенні російських окупантів. З 30 квітня почався процес евакуації цивільних, які переховувалися на території заводу.

Після його завершення окупанти продовжили атаки заводу. Росіяни застосовують авіацію, артилерію та інше озброєння.

Зараз українська влада веде переговори про евакуацію з території заводу поранених бійців та медиків. За словами міністерки реінтеграції Ірини Верещук, таких на заводі 60 осіб.

Для українських воїнів, які перебувають зараз на заводі, пропонують процедуру екстракції. В Україна навіть створили петицію до ООН та генсека Антоніу Гутерреша з проханням про застосування цієї процедури для захисників Маріуполя.

Ця процедура передбачає вивезення третьою державою військових на свою територію. До завершення бойових дій вони не можуть повертатися на фронт.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган уже пропонував Путіну вивезення захисників Маріуполя на територію Туреччини, однак очільник Кремля відмовився. Мовляв, наші герої "повинні здатися в полон".

Попри складну ситуацію, наші воїни не лише дають відсіч ворогу, але й завдають росіянам значних втрат. Захисники Маріуполя ліквідували майже 6 тисяч окупантів та понищили чимало ворожої техніки.

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