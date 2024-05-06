Прикордонники оновили великодню традицію та просто знищили російські яйця
Джерело:ДПСУ
Україна 5 травня відзначила Великдень. Прикордонники також символічно показали, як інтерпретували стару традицію по-новому.
Українські прикордонники відійшли від великодніх традицій. Вони знищили російські яйця.
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Спеціально для "гостей"
Прикордонники показали відео, у якому яйце, розмальоване в кольорах ЗСУ, нищить яйця із російським прапором. Цей запис присвятили Великодню. На кадрах можна побачити, що яйця із російським прапором не витримують ударів яєць, розфарбованих у кольорах нашої армії.
В наших, українських, традиціях все зовсім по-іншому. Та спеціально для "гостей" прикордонники готові дещо відійти від сталих звичаїв,
– мовиться в повідомленні.
Прикордонники знищили російські яйця: дивіться відео
Українські бійці дронами відправили паски побратимам у Кринки
- У Кринках, де Сили оборони тримають плацдарм на лівому березі Дніпра, пекло. Проте ЗСУ тримаються там, а всі спроби росіян вибити їх звідти зазнають невдачі. На Великдень у Кринки передали паски.
- Відео того, як дрон поніс у Кринки паски, виклали в себе на сторінці відомі фотографи Ліберови.
- Ліберови наголосили: триває їхній великий збір на тисячу FPV-дронів. Залізні пташки на деяких ділянках фронту є не тільки зброєю – вони виконують і логістичні задачі. Кожна гривня береже життя наших героїв, посилання на збір можна побачити в сторіз фотографів.