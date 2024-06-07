На залізничних станціях Прикарпаття перевірятимуть туристів: з чим це пов'язано

Прикордонники посилять охорону кордону у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області. Зокрема, йдеться про залізничні станції у Ворохті, Татарові й Вороненка.

Про це розповів пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік в коментарі "Медіа агентству АСС".

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Прикордонники посилено працюватимуть у туристичних районах Буковини та Франківщини

За словами пресофіцера, до таких дій вирішили вдатися, бо чимало правопорушників маскуються під туристів.

Під наміром відвідати Говерлу чи інші туристичні місця – далі намагаються незаконно перетнути кордон. Зокрема, ділянка кордону, за яку відповідають прикордонники Чернівецького загону в Івано-Франківській області неподалік має три залізничні станції – це Ворохта, Татарів і Вороненка, де раніше ніколи людям не зустрічалися прикордонники",

– зазначає Ліснік.

Він вказав, що на ці станції наразі прибуває чимало пасажирських потягів з різних регіонів України. Саме тому на ділянках посилять контроль.

Відомо, що працівники прикордонслужби перевіряють документи й транспорт громадян, підстави перебування людини у прикордонних районах, а у разі відсутності документів можуть звернутися до відповідних реєстрів.

"Наша основна мета – це виявити порушників кордону. Для людей, які не мають проблем з законом, ця перевірка триватиме одну хвилину", – підкреслив Ліснік.

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