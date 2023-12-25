Прикордонники у центрі Києва виконали "Щедрик" напередодні Різдва: зворушливе відео

Україна зі всім цивілізованим світом відзначає Різдво. Напередодні цього великого свята, легендарного "Щедрика" у центрі Києва виконали наші прикордонники.

Ролик, який зворушує до глибини душі, виклало у мережу Міністерство внутрішніх справ. Ви просто зобов'язані послухати, як прикордонники виконали "Щедрик" Леонтовича на Софійській площі у самісінькому центрі Києва.

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Виконання "Щедрика" заворожує

Відомо, що легендарні слова щедрівки заспівав колишній викладач музичного мистецтва Олексій з псевдо "Музика". Нині він – оборонець кордону. Наш захисник відбивав російських загарбників на Сумщині, а також Донеччині.

Грою на гітарі його спів супроводжувала прикордонниця Марія. Вона у прикордонному відомстві майже 5 років. Відомо, що до повномасштабного вторгнення Росії на територію України вона здійснювала перевірку документів у міжнародному аеропорті "Бориспіль".

Нині дівчина долучилася до лав Сил оборони України. Вона обороняє столицю. Також посилює пункти пропуску на західному кордоні нашої держави.

Прикордонники зворушливо виконали "Щедрик" Леонтовича: дивіться відео

Щедрик – це не лише про святковий дух Різдва, а і про боротьбу за свободу українського народу. Зараз українська держава виборює своє право вільно жити, творити та розвиватися. Христос рождається! Славімо його!

– зазначили у МВС.

Кожен із нас повинен пам'ятати, завдяки кому ми маємо можливість зустрічати Різдво з рідними та близькими. Тож, 24 Канал закликає вас донатити нашим захисникам і захисницям. Перекажіть посильну для вас суму благодійному фонду або знайомому, який відкрив збір. Пам'ятайте, що не соромно кинути 1 гривню. Соромно – не допомагати нашому війську протистояти російським загарбникам.

Наостанок закликаємо вас подивитися щемливі кадри з передової. Їх зняли герої 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". На них можна побачити, як наші мужні захисники "святкують" Різдво. Цей ролик зняли напередодні великого свята та розчулили ним абсолютно кожного українця. І цей ролик – чергове нагадування того, без кого Різдва в Україні могло б і не бути!