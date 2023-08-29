Ховала голого чоловіка у спеціальному місці: громадянка Чехії намагалася вивезти ухилянта

29 серпня 2023, 14:22
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Джерело:

Держприкордонслужба

Громадянка Чехії намагалася незаконно вивезти свого коханого призовного віку через кордон. Для цього вона помістила чоловіка у прихований відсік власної автівки.

Після викриття ухилянта жінка спровокувала конфліктну ситуацію – вона кидалася під власну автівку, яку евакуйовували з місця події. Щодо неї відкрили кримінальне провадження.

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Деталі конфлікту на кордоні

Громадянка Чехії намагалася приховано вивезти чоловіка призовного віку через пункт пропуску "Лужанка", що на українсько-угорському кордоні. 29-річна жінка сховала 28-річного українця в салоні "БМВ". Вона перебувала з ухилянтом у цивільному шлюбі. 

Під час перевірки автомобіля прикордонники спільно з митниками знайшли в ніші для запасного колеса, у спеціально обладнаному сховку оголеного чоловіка. Після викриття пара не здавалася та влаштувала конфліктну ситуацію. Правоохоронці вирішили евакуювати автівку з пункту пропуску. Громадянка Чехії ж лягала під колеса машини, а після взагалі спробувала втекти від поліції,

Щодо водійки відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Максимальне покарання, що загрожує жінці – позбавлення волі до п'яти років з конфіскацією транспортного засобу.

Затримання голого ухилянта / Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Ухилянта поліція доправила до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. Заходи з припинення протиправної діяльності тривають.

Курйозні історії прикордонників

  • Киянин призовного віку намагався втекти в Угорщину та по дорозі викрав фотопастку, яка його знімала. Саме за її допомогою прикордонники виявили та затримали "горе-втікача". Чоловік тепер відповідатиме й за спробу незаконно перетнути кордон, так і за крадіжку засобу фіксації.
  • Полячка намагалась перевезти хлопця-українця через кордон. Чоловіка сховали за передніми сидіннями та дбайливо прикрили ковдрою – львівські митники швидко виявили чоловіка.
  • Також прикордонники затримали росіянина, який дуже не хотів назад додому, тому написав у своєму паспорті "Слава Україні". Він спочатку написав рукою проукраїнське гасло, а згодом навіть навів його маркером. Чоловік заявив, що його не влаштовує ситуація в Росії, тому він хотів залишитися тут.

Автор: Дмитро Усик