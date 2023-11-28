Прикордонники підняли український прапор у пункті пропуску "Бударки" на кордоні з Росією

Прикордонники з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" підняли український прапор на пункті пропуску. Він розташований на кордоні з Росією, а називається "Бударки". У ДПСУ також виклали відео.

На ролику можна побачити, як боєць "Сталевого кордону" підіймається на вишку з прапором України. За якихось кількадесят секунд стяг нашої держави уже майорів на кордоні з Росією.

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Прапор підняли на Харківщині

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон", попри постійні обстріли, зайшли на територію автомобільного пункту пропуску "Бударки", що на Харківщині, та підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу,

– кажуть у ДПСУ.

Прикордонники підняли прапор України на пункті пропуску "Бударки": дивіться відео

Бійці "Сталевого кордону" штурмували на Сватівському напрямку

Кількома днями раніше ми розповідали вам про іншу роботу бійців "Сталевого кордону". Вони показали у мережі, як штурмували позиції окупантів на Сватівському напрямку.

У ДПСУ виклали у мережу кадри, на яких можна побачити, як наші військові штурмують позиції російських загарбників. Унаслідок успішних дій наших захисників, їм вдалося не лише просунутися в глибину оборони, а й зайняти передові позиції ворога на Сватівському напрямку.

Зауважимо, що у вечірньому зведенні Генштабу від 24 листопада розповідали про Сватівський напрямок. У ньому зауважили, що там спостерігається незадовільне тилове забезпечення підрозділів окупантів.

підрозділів окупантів. Так, військовослужбовці одного з російських підрозділів сповістили про погане забезпечення зимовим одягом. Це ж стосується харчів, води та іншого.

Цей пункт пропуску розташований безпосередньо на державному кордоні. І він не працює з 24 лютого 2022 року, коли на Україну Росія здійснила повномасштабне вторгнення.

Наостанок нагадуємо проЗараз, як ніколи, надзвичайно важливо гуртуватися та допомагати закривати важливі збори. Якщо ви бачите, що хтось серед ваших друзів або знайомих відкрив банку – не полінуйтеся кинути туди кілька гривень. Пам'ятайте, що надто малих донатів не буває.