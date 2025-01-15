Прикордонники знищили ворожий катер на південному напрямку: ефектне відео з дрона

Прикордонники успішно вразили ворожий катер на одному з південних напрямків. Один з окупантів випав з човна у воду.

Його троє напарників спробували втекти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС України.

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Як прикордонникам вдалося знищити ворожий катер

Прикордонники влучно вдарили по ворожому катеру на одному з південних напрямків.

Унаслідок удару один із загарбників опинився за бортом, а троє інших поспішно намагалися дістатися берега. Наразі українські військові вживають заходів, щоб зупинити будь-які їхні подальші спроби пересування раз і назавжди.

На відео, оприлюдненому у МВС України видно, що для удару по катеру було застосовано FPV- дрон, в той час як інший безпілотник, ймовірно, відстежував пересування цілі з повітря.

Прикордонники знищили ворожий катер: дивіться відео

Нагадаємо, за останню добу Росія втратила 1580 військових та понад 200 одиниць техніки. Серед іншого знищено 13 ворожих танків, 2 засоби ППО та понад 200 автомобілів.