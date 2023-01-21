Окупанти намагалися прорвати рубіж під Бахмутом: прикордонники ліквідували ворожу групу

Російські загарбники не полишають спроб окупувати всю Донецьку область. Росіяни прагнуть захопити український Бахмут.

20 січня російські вояки намагалися прорвати рубіж оборони, який утримує один з підрозділів Держприкордонслужби. Українські військові зіпсували плани ворога.

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Як прикордонники зупинили ворога

Прикордонники витримали удар та вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів зупинили просування штурмовиків.

Також, за допомогою артилерії та мінометів, оборонці кордону вели бій з піхотою противника. Ворог зазнав поразки та відійшов із втратами: 9 вбитих, та орієнтовно 17 поранених.



Наші захисники успішно відбили атаку ворога / Фото ДПСУ



Прикордонники ліквідували ворожу групу / Фото ДПСУ

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