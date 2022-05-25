Прикордоння Чернігівщини і Сумщини зазнало масового обстрілу з боку Росії

Збройні сили Росії не припиняють обстрілювати Сумську та Чернігівську області. Війська агресора гатять по українських регіонах зі своєї території.

Нічний обстріл Чернігівщини

У пресслужбі Держприкордонслужби повідомили, що росіяни здійснювали обстріли протягом 24 – 25 травня. Окупанти вночі 25 травня обстріляли Сіверський район Чернігівщини.

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Обстріл прикордоння Чернігівщини розпочався о 03:40 з боку російського населеного пункту Любачене. Війська агресора гатили зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм. При цьому окупанти коригували вогонь за допомогою дронів.

Обстріл Сумської області

Увечері 24 травня відбулися обстріли територій Сумської області. Повідомляється, що пара ворожих літаків двічі здійснювала пуски некерованими ракетами в напрямку Шосткинського району.

Біля іншого села Шосткинського району розірвалося 8 боєприпасів. Ще 7 мін вибухнули на околиці населеного пункту Конотопського району Сумщини.

В оперативному командуванні "Північ" інформували, що 24 травня протягом години росіяни 15 разів обстріляли Сумську область. Росіяни завдали удару по населених пунктах Бояро-Лежачі й Товстодубове.

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Війська агресора гатять по Півночі: що відомо

Збройні сили Росії намагаються посилити напругу на Півночі, звідки ЗСУ їх вибили наприкінці березня. На тлі боїв на Сході та Півні російські військові у травні наростили кількість обстрілів по Сумщині та Чернігівщині. Найімовірніше, мета росіян відвернути увагу Збройних Сил України.

Протягом останніх тижнів окупанти здійснили декілька провокацій. Зокрема, 16 травня ДРГ росіян намагалася зайти на Сумщину, проте українські захисники зупинили ворога.

Також 17 травня війська агресора розпочали бій на півночі Шосткинського району. Та ЗСУ вдалося зупинити окупантів та вдруге завадити ворогу прорвати український кордон.

Зауважимо, що 17 травня збройні сили Росії завдали потужного удару по селищу Десна, що в Чернігівській області. Унаслідок ворожого авіаудару загинуло 87 людей. Російські військові випустили 4 ракети, дві з яких, на жаль, досягли цілі.

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