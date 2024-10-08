Росіяни вкотре атакували Харків: кількість постраждалих знову зросла, під завалами – люди

У Харкові 8 жовтня були прильоти по цивільних об'єктах. Кількість постраждалих на місці події зросла.

Наразі на місці події продовжують працювати рятувальники. Під завалами можуть бути люди.

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Що відомо про постраждалих у Харкові

Ігор Терехов повідомив, що, станом на 12:40, кількість постраждалих у Харкові на цивільному підприємстві зросла до 21 особи.

17 з них шпиталізовані, у тому числі підліток 16 років,

– зазначив мер.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначав, що під завалами на місці удару перебувають мінімум двоє людей. Рятувальники роблять все для допомоги цим громадянам. Серед постраждалих також є 16-річна дитина.

До цього очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що було зафіксоване вороже влучання в Індустріальному районі Харкова. На місці працюють працівники екстреної медичної служби. Постраждали цивільні.

За словами Синєгубова, наразі тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється.

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