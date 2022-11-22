"Прильоти постійно і росіяни не будуть зупинятися": влада Херсону радить евакуюватися
Евакуація з Херсону – важлива, варто дослухатися до слів Ірини Верещук і всім потрібно бути в безпеці. Правильне рішення на сьогодні, поки що не повертатися в Херсон.
Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він також зазначив, що ті люди, які все ж повернулись, або залишились – варто погодитися на добровільну евакуацію.
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Перше, про що слід пам’ятати – власна безпека, адже весь правий берег Херсонщини ледь не постійно потрапляє під ворожий вогонь. Внаслідок "прильотів" є постраждалі та загиблі,
– каже Соболевський.
Він каже, що є розуміння – росіяни не будуть зупинятися та робитимуть це постійно. Їхня тактика без змін – вони нищать цивільні об’єкти, а не у військові.
Соболевський про те, чому важливо евакуюватись із Херсона: дивіться відео
Юрій Соболевський додає, що майже щодня є заявки із побажаннями евакуюватися, щоправда таких побажань ще не так багато.
Деокупований Херсон – як живе місто
- Нагадаємо, що 11 листопада Збройні сили Україні зайшли в Херсон та встановили над містом синьо-жовтий прапор. Загарбники втекли на лівий берег Дніпра.
- 14 листопада Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон вперше з часу його деокупації. За присутності президента України ЗСУ офіційно підняли державний прапор в деокупованому Херсоні. Відео урочистостей можна подивитись за посиланням.
- Місто поступово оговтується від російської окупації. У Хесроні запрацювали перші Пункти Незламності. Це спеціально облаштовані намети. Там можна зігрітися, отримати гарячі напої, їжу, зарядити телефон та скористатися Інтернетом.
- Від сьогодні у Херсоні почнуть працювати гуманітарні центри. Там можна безплатно отримати продукти, засоби гігієни та інше.
- Російські загарбники тероризували мирне населення Херсона. Зокрема, стало відомо про нові випадки катувань. Повідомляють, що жителі Херсонщини піддавалися жорстокішим методам катування, ніж в тих областях, що раніше були під тимчасовою окупацією – Харківщина, Київщина, Чернігівщина.