Після обстрілу Києва під руїнами знайшли вісім невпізнаних жертв

Внаслідок ракетного удару у Слов'янському районі Києва зруйнована дев'ятиповерхівка. Це сталось 17 червня 2025 року під час масованої російської атаки. Рятувальники й далі намагаються розбирати завали.

Пошукові роботи тривають. Є інформація про кілька невпізнаних тіл. Про це повідомила керівниця пресслужби ДСНС України Світлана Водолага, передає 24 Канал.

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Наслідки російської атаки по Києву

Під час пошуково-рятувальних робіт на місці прильоту у Слов'янському районі Києва під завадами було виявлено 8 невпізнаних тіл. Поки ніхто не звертався за інформацією щодо цих загиблих.

Співробітники ДСНС прогнозують, що пошуково-рятувальні роботи на місці руйнувань, ймовірно, завершаться до кінця 18 червня.

Керівник КМВА Тимур Ткаченко підкреслив, що залишається надія знайти живих під завалами у Солом'янському районі. А станом на другу половину дня 18 червня відомо, що там 23 загиблих та близько 70 поранених. Загалом, у наслідок атак по Києву, померло 28 людей, а щонайменше 134 особи зазнали пошкоджень, з них 6 дітей.

Зазначимо, Володимир Зеленський повідомив, що у ніч на 17 червня Росія випустила по Україні понад 440 дронів і десятки ракет. Глава держави наголосив, що це черговий прояв тероризму, на який світова спільнота має дати рішучу відповідь.