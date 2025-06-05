Серед жертв – 2 жінки і дитина з однієї сім'ї: що відомо про загиблих та постраждалих у Прилуках

Вночі 5 червня російські окупанти атакували Чернігівщину. Під прицілом ворога опинилося місто Прилуки.

Відомо про загиблих та постраждалих. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

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Що відомо про загиблих і постраждалих внаслідок атаки на Прилуки

Вночі 5 червня росіяни здійснили атаку ударними БпЛА по Прилуках на Чернігівщині. Внаслідок вибухів сталися загорання у житлових районах міста.

Станом на 6:15, попередньо відомо про 5 загиблих – з них дві жінки і однорічна дитина. Це 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження. Відомо, що їх знайшли під завалами.

Також є інформація про 6 людей, які зазнали поранення.

Правоохоронці, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань.

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Зазначимо, що під атакою ворога цієї ночі опинився і Харків. Там зафіксовані прильоти просто у житлові будинки. Відомо, що внаслідок ворожих дій є постраждалі.