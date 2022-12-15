В приміщенні поліції Варшави вибухнув подарунок, отриманий в Україні: є постраждалі
У середу, 14 грудня у поліцейському управлінні у Варшаві стався вибух. Як відомо, це вибухнув подарунок, який начальник польської поліції отримав під час нещодавнього візиту в Україну.
Вибух стався близько 7:50. У результаті інциденту командир і цивільний співробітник отримали незначні поранення.
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Як відреагували в МЗС Польщі
Під час поїздки в Україну начальник поліції Польщі зустрівся з керівництвом української поліції та ДСНС.
У зв'язку з вибухом польська сторона звернулася до української з проханням надати відповідні пояснення,
– йдеться в повідомленні.
Начальник польської поліції Ярослав Шимчик отримав "легкі поранення" і перебуває в лікарні.
У відомстві додають, що було пошкоджено стелю в кімнаті служби безпеки. Це засекречене приміщення, де знаходяться пристрої, пов'язані із забезпеченням охорони об'єктів.
"Подарунок був зроблений одним з керівників українських служб", – повідомили у пресслужбі. При цьому не уточнюється, про який саме подарунок йдеться. За неофіційною інформацією, це був гранатомет.
У МЗС України наразі з'ясовують деталі.
Як Польща підтримує Україну у війні
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