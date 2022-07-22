"Випалюють" всіх, – Лисянський назвав справжню мету примусової мобілізації на Донбасі

росіяни проводять примусову мобілізацію населення на тимчасово окупованих територіях України. кремль хоче не лише поповнити сили російської армії, а взагалі знищити українців.

Про це 24 каналу розповів правозахисник, співзасновник Інституту стратегічних досліджень й безпеки Павло Лисянський. За його словами, на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини триває тотальна мобілізація.

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Кого мобілізують окупанти

Окупанти хапають усіх місцевих чоловіків, незалежно від віку та сфери занять, а також їхніх поглядів.

"Вони (окупанти – 24 канал) "випалюють" усіх – тих, хто підтримує Україну, хто не підтримує, хто сумнівається. Вони "випалюють" усіх українців", – наголосив Лисянський.

"На заміну присилають росіян"

Натомість, за словами правозахисника, на окуповані території приїжджають робітники із Єкатеринбурга, Башкірії, Урала та інших міст росії.

"Випалюють" чоловіків, а на заміну присилають росіян,

– розповів він.

Лисянський повідомив, що вже є підтверджені випадки, коли жителі російських міст приїхали, і вже живуть та працюють на окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Навіщо кремлю примусова мобілізація

На думку Лисянського, кремль використовує примусову мобілізацію на окупованих територіях для того, аби повністю позбутися українців.

Окупанти хочуть повністю знищити українську ідентичність та менталітет. Щоб не було навіть згадки про українську ідеологію. Такими є справжні наміри кремля,

– наголосив правозахисник.

Павло Лисянський про мобілізацію на окупованих територіях: дивіться відео

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