Мобілізація в жовтні: що робити, якщо додому принесли повістку

Представники ТЦК та СП можуть вручити повістку за місцем проживання. Після цього є кілька днів для того, щоб з'явитися до військкомату.

Журналісти поспілкувалися з офіцером, який відповідає за облік і бронювання військовозобов'язаних. Він розповів, для чого вручаються повістки за місцем проживання.

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Що робити, якщо додому прийшла повістка

Старший офіцер відділу обліку і бронювання одного з київських районних ТЦК та СП розповів, що після того, як представники ТЦК та СП вручили повістку військовозобов'язаному за конкретною адресою проживання, він повинен з'явитися у військкомат впродовж кількох днів.

Але це не означає, що чоловік відразу піде воювати, оскільки процес мобілізації в Україні проходить у кілька етапів:

Рознесення повісток – представники ТЦК та СП розносять повістки військовозобов'язаним, яких планують мобілізувати.

– представники ТЦК та СП розносять повістки військовозобов'язаним, яких планують мобілізувати. Уточнення облікових даних – військовозобов'язаний приходить до ТЦК та СП, де надає необхідні документи, такі як паспорт, військовий квиток, диплом про освіту та інші.

– військовозобов'язаний приходить до ТЦК та СП, де надає необхідні документи, такі як паспорт, військовий квиток, диплом про освіту та інші. Військово-лікарська комісія – військовозобов'язаний проходить медичне обстеження для визначення придатності до військової служби.

– військовозобов'язаний проходить медичне обстеження для визначення придатності до військової служби. Призов до лав ЗСУ – лише на цьому етапі військовозобов'язаний, який був визнаний придатним до військової служби, призивається до лав Збройних Сил України.

Ми розносимо повістки з метою запрошення військовозобов'язаного до ТЦК. Ви маєте прийти до ТЦК у терміни, вказані в повістці — зазвичай це один-два дні. У повістці перелічено документи, які треба мати при собі,

– сказав він.

Для уточнення облікових даних ТЦК та СП цікавить: актуальна освіта, спеціальність, сімейний стан, місця роботи, проживання та реєстрації.

Чи можуть направити на ВЛК в день візиту

Старший офіцер попередив, що, як правило, ТЦК та СП відправляють на військово-лікарську комісію в день візиту.