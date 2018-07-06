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Принц Гаррі і Меган Маркл показали, як виглядатиме будинок під час відпустки в Австралії: фото

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Королівське подружжя принц Гаррі і Меган Маркл у жовтні планують відпустку в Австралії. Як пишуть західні ЗМІ, найімовірніше закохані зупиняться у віллі Bunderim House. Будинок має п'ять спалень, чотири ванні кімнати, ігрову кімнату та спа-центр.

Цікаво, що там зупинялися й інші знаменитості ХХ століття, а також у 1934 році у Bunderim House був дядько королеви Єлизавети ІІ герцог Глостерський принц Генрі. Про це повідомляє Daily Mail.

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Відомо, що вілла знаходиться в районі Саншайн-Кост австралійського Квінсланда. Її побудували 1913 року на найвищій точці північного схилу гори Будерим. 

Історія повторюється. Принц Гаррі та принц Генрі мають багато спільного у своїх звичках та у репутації. Принц Генрі теж був трохи хлопчиськом,
– розповідає ріелтор Рей Вайт.

Після візиту принца Генрі вілла занепала, однак нинішні власники Тім та Джекі Бенкси відремонтували будинок: облаштували робочий кабінет, вбудували бар і холодильник для вина, а також облаштували гараж на п'ять автомобілів та великий басейн. Також у віллі є велика кімната для ігор та ігровий майданчик.

Теги: LifeStyle Фотоновини Меган Маркл відпочинок Відпочинок VIP Подорожі Австралія
Джерело: 24 Канал
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