Принцип, що офшори для влади – ганьба, став принципом "нічого страшного", – Разумков

Верховна Рада 7 жовтня розглядає відставку Дмитра Разумкова з посади спікера. Він звернувся до народних обранців з промовою.

Разумков розповів про Україну своєї мрії: де стріляють лише салюти на весіллях, є дороги, але нема дурнів, а недоторканні – виключно карпатські дерева. Політик наголосив, що саме з такими гарними та щирими обіцянками "слуги народу" йшли на вибори у 2019 році.

Зауважте Більшість голосуватиме, – Кравчук про засідання щодо відставки Разумкова

За словами Разумкова, тоді у ці слова повірили всі: українці, які дивляться засідання Ради по телевізору, парламентарі, навіть ті, хто не голосували за "слуг".

Разумков запевнив, що у Раду йшли не за посадами і, тим більше, не за грошима. Метою було змінити країну, зробити її кращою. Всі у це щиро вірили.

Політик пригадав, як світилися очі у людей, які долучалися до команди. Він також наголосив: очі світилися й в українців під час зустрічей на вулиці або на ефірах. Разумков зауважив: "це була сліпа віра у те, що у нас все вийде".

За словами Разумкова, усе тому, що люди бачили: нові політики – інші. Зокрема, справедливі та чесні.

"На жаль, сьогодні я бачу інші очі"

Разумков зізнався, що наразі бачить у Раді вже інші очі. Та й очі українців змінилися.

Політик наголосив: весь час він намагався зробити так, щоб хоча б частина обіцянок стала реальністю. Але принципи вже змінилися.

"Принцип демократії, з яким ми йшли, право народу, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип: хто не з нами, той проти нас. Принцип закон – один для всіх став принципом: друзям – все, ворогам – закон. А принцип, що офшори для влади – ганьба, став принципом "нічого страшного, у кожного ФОПа вони є", – наголосив Разумков.

Він запевнив, що ніколи не плив за течією, бо посада не вартує довіри людей. Український парламент має залишатися точкою рівноваги та балансу. Це залежатиме від кожного.

Свій виступ Разумков підсумував нагадуванням, що коли йшли до влади, казали – маємо стати політиками, але залишатися людьми. Спікер закликав виконати хоча б цю обіцянку.

Корнієнко про Разумкова

Очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Разумков вже відступив від загальних принципів.

За словами "слуги", Разумков "не є членом команди і не може представляти нашу партію на такій високій посаді".

Окрім того, Корнієнко наголосив: у партії та виборців є багато запитань до роботи спікера парламенту.

Виступ Разумкова у Раді: дивіться відео