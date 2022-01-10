Принцип "відкритих дверей" НАТО не підлягає обговоренню, – Шерман

Представниця Держдепу США Венді Шерман заявила, що принцип "відкритих дверей" НАТО не підлягає обговоренню. Від нього Альянс не відмовиться.

Відповідну заяву заступниця держсекретаря США Венді Шерман зробила 10 січня за підсумками переговорів Росії та США в Женеві.

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Принцип "відкритих дверей" НАТО незмінний

Ми не дозволимо нікому суперечити політиці "відкритих дверей" НАТО, яка завжди була центральною для Альянсу,

– зазначила Шерман.

Вона наголосила, що Вашингтон не відмовиться від двосторонньої співпраці зі суверенними державами, які хочуть співпрацювати зі США.

Представниця Держдепу також додала, що Вашингтон при контактах з Москвою не має наміру приймати рішення щодо долі України без участі України, Європи без Європи, а НАТО без НАТО.

Переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки": що відомо

У Женеві 10 січня завершилися переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки". Вони тривали у закритому форматі понад 7 годин.

Представник Росії Рябков після перемовин заявив, що США серйозно підійшли до "гарантій безпеки". Він запевнив, що є база для досягнення домовленостей. Чиновник також зазначив, що "жодних намірів напасти на Україну в Росії нема і бути не може".

Крім того, Росія у Женеві вимагала від НАТО гарантій, що Україна та Грузія ніколи не вступлять в Альянс. Країна-агресорка цинічно заявила, що це начебто є питанням нацбезпеки.

Водночас представниця США Шерман наголосила, що Вашингтон не дозволить нікому закрити двері до НАТО для будь-якої країни.

У результаті США запропонували Росії провести двосторонні консультації найближчим часом. Вони стосуватимуться стратегічної та тактичної зброї, розміщення ракет у Європі та масштабів військових навчань.

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