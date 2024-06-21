Пріоритет для України щодо ракет для ППО: чому США ухвалили таке рішення лише зараз

Речник Пентагону Пет Райдер розповів, що рішення стосується виживання України.

20 червня в Білому домі підтвердили: США передаватимуть Україні всі вироблені ракети для Patriot і NASAMS. Усі ракети, які зійдуть з конвеєра в Америці, потраплятимуть в Україну. Постачання ракет іншим союзникам буде відкладено.

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Чому США змінили пріоритет у ППО на користь України

Росія знову намагається знищити українську енергетичну систему та інфраструктуру перед зимою, тому українці терміново потребують додаткових засобів протиповітряної оборони. Це те, про що також говорив міністр Остін. Тож пришвидшена поставка Україні додаткових ракет – це про виживання (existential situation). Саме це спонукало до рішення змінити заплановані найближчим часом поставки критично важливих ракет до ППО для відправлення їх в Україну,

– сказав Пет Райдер.

Тепер українські запаси ракет будуть поповнюватись швидше. У Пентагоні вважають, що це дасть змогу захистити критичну інфраструктуру та цивільне населення перед наближенням зими.

США вирішили змінити пріоритет у ППО: коротко

Джон Кірбі вважає, що цього буде достатньо, щоб забезпечити Україну відповідними засобами для повітряної оборони на наступні 16 місяців.

Під час візиту до Італії Джо Байден заявив: заручився зобов'язаннями щодо постачання додаткових систем ППО в Україну. Це стосувалося і ракетних батарей до Patriot.

13 червня після підписання безпекової угоди між Україною та США на пресконференції від Байдена пролунала обіцянка "Все, що ми маємо, будемо передавати Україні".

Financial Times із посиланням на джерела 20 червня повідомили, що США змінили пріоритет у постачанні ППО.

Через це постачання ракет Patriot до Швейцарії відтермінують.