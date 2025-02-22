У випадку скорочення допомоги США: військовий вказав на 3 важливі моменти

У разі скорочення військової допомоги з боку США, Україні слід зосередитись на 3 важливих аспектах, які допоможуть забезпечити обороноздатність. Передусім необхідно акцентувати увагу на розвитку власного військово-промислового комплексу.

Також потрібно зміцнювати підтримку європейських партнерів, які усвідомлюють загрозу з боку Росії. І, насамкінець, важливим є питання, чи зможе Європа знайти джерела фінансування для закупівлі зброї у США. Детальніше про кожен із пунктів розповів 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

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Як діяти у випадку скорочення допомоги від США

Насамперед, за словами військового, важливо розвивати власне виробництво, зокрема дронів, які зараз мають велике значення на фронті. Україна вже значно наростила випуск БпЛА і покращила ситуацію з озброєнням порівняно з 2022 роком. Це внутрішній ресурс, який необхідно акумулювати та розвивати.

Другим аспектом є допомога європейських партнерів, які дедалі більше розуміють необхідність підтримки України. Хоча і є побоювання щодо скорочення військової присутності США в Європі, вони можуть виявитися безпідставними.

Третій момент – можливість Європи купувати американську зброю для України. США не заперечують цього, але важливим залишається питання фінансування. Європейським країнам доведеться збільшити бюджети та видатки або шукати інші варіанти для закупівлі боєприпасів, Patriot, NASAMS, HIMARS та артилерійських снарядів.

Взагалі хочеться зберігати нормальні відносини з нашим стратегічним партнером – Сполученими Штатами. Зараз докладається дуже багато зусиль з боку президента Володимира Зеленського та української влади, щоб так і було,

– зазначив Мусієнко.

Україна не зацікавлена у конфронтації, а, навпаки, прагне об'єднати партнерів навколо себе. Важливо одне: Сили оборони України триматимуться стільки, скільки буде потрібно для відсічі агресора. Однак для цього, безумовно, необхідна зброя.

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На сьогодні немає жодної інформації про припинення постачання зброї до України або про плани зупинити ці поставки найближчим часом. Якщо такі рішення й будуть ухвалюватися, то вони передбачатимуть певні плани, які потребуватимуть реалізації.

У разі припинення постачань з боку США, за словами Олександра Мусієнка, Україна не буде приречена. Якби це було правдою, українці не змогли б витримати навіть перші пів року 2022 року.