Адміністрація Трампа припиняє понад 90% виплат від USAID
Одним із перших указів після вступу на посаду президента США Дональд Трамп обмежив фінансування USAID. Стала відома нова інформація стосовно цього.
Адміністрація президента США Дональда Трампа припиняє понад 90% допомоги іноземним державам з боку Агентства США з міжнародного розвитку. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.
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Деякі гранти збережуть
У адміністрації президента США повідомили, що загалом приблизно 5800 грантів USAID припинили, а понад 500 грантів USAID було утримано. Загальна максимальна вартість утриманих грантів становить приблизно 57 мільярдів доларів.
Крім грантів USAID, припинено дію приблизно 4100 державних грантів і збережено близько 2700 державних грантів.
Адміністрація ще має 297 контрактів, які потрібно переглянути.
Видання CNN відзначає, що значне скорочення іноземної допомоги є ударом по роботі некомерційних організацій і підрядників. Програми допомоги зупинились по всьому світу.
Оновлення від адміністрації було подано у відповідь на позов, що оскаржує загальне призупинення іноземної допомоги.