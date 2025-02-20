Буданов припустив зупинку боїв у 2025 році: в ОП відповіли, як цього досягнути

Очільник ГУР МО Кирило Буданов допустив припинення вогню між Росією та Україною у 2025 році. Є два інструменти тиску на країну-агресорку: нафтове ембарго та суттєве нарощення ударів по російській території.

Тоді можна буде прийти до припинення вогню на справедливих умовах. Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Ефективні інструменти

Михайло Подоляк зазначив, що є два ефективні інструменти тиску на Росію. Перший – це економічний. Мовиться про нафтове ембарго. Це більш простий та швидкий шлях. Тому що інші санкції – це поступовий шлях, який може розтягнутися на місяці та навіть роки.

А нафтове ембарго досить швидко остаточно обнулить можливість Росії отримувати ситуативні доходи для фінансування навіть не мілітарного блоку, а рекрутингових програм. Тобто брати живу силу. Вони ж воюють живою силою,

– сказав він.

Другий інструмент – мілітарний. Це суттєве нарощування ракетних та дронових ударів по території Росії. Крім того, має бути велика кількість безпілотників, які використовує Україна у межах заміщення тактичної авіації по лінії фронту.

За словами радника голови ОПУ, ці інструменти відпрацьовані та ефективні. Вони дуже лякають Росію. Наприклад, знищення нафтопереробної галузі на території європейської частини Росії суттєво підриває логістичні спроможності окупантів далі насичувати ресурсом лінію фронту.

"Нам потрібне не просто припинення вогню на умовах Росії. Нам потрібне припинення вогню на відносно справедливих умовах для того, щоб далі можна було підвищувати свої вимоги з погляду фіналізації війни", – підкреслив посадовець.

Нагадаємо, Буданову поставили питання, чи вдасться досягнути режиму припинення вогню у 2025 році. Він відповів: "Я думаю, що так". На уточнювальне запитання, чи близькі зараз Росія та Україна до такого рішення, очільник ГУР наголосив, що ситуація насправді дуже парадоксальна. За його словами, Україна та Росія мають протилежні позиції, однак обидві країни прагнуть припинення вогню. Він додав, що інше питання, наскільки режим припинення вогню буде тривалим та ефективним. Однак Буданов переконаний, що припинення вогню буде, адже для цього нині є всі складові.