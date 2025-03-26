У Центрі протидії дезінформації відверто пояснили, що виграє Україна від морської угоди

Росія погодилась на перемир'я у Чорному морі та на відмову від ударів по енергетиці. З цієї угоди Україна здобуде певні переваги, навіть попри те, що зараз ми потужно б'ємо по російських НПЗ.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що від угоди насамперед виграє українська енергетика. Але й це не всі переваги.

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Які переваги може здобути Україна

Якщо Дональд Трамп змусить Росію припинити удари й рухатися до загального припинення вогню, то це велика перемога. Адже окупанти мають дуже багато ракет, які становлять серйозну загрозу нашій енергоінфраструктурі. До того ж зменшиться навантаження на українську ППО.

Точно не варто говорити, що ми програли цей раунд. Ми використали наші козирі для того, щоб убезпечити енергетику. А енергетика – це також логістика, економіка, наш військово-промисловий комплекс. Це пріоритетно,

– наголосив Андрій Коваленко.

Важливо, що це шлях для наступних рішень, зокрема щодо відмови від атак по цивільних. Адже Росія свідомо запускає по них "Шахеди". Припиняти вогонь у цьому сенсі вона не поспішає. Проте у США з самого початку вимагають повного перемир'я.

На відміну від росіян ми виглядаємо конструктивно. Росія явно демонструє, що не хоче миру, а хоче лише обдурити Трампа й принизити його. Рано чи пізно це зіграє з ними злий жарт,

– додав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Ще одне завдання України – не тільки вберегти свою енергетику, але й побудувати міцні стосунки зі США. Це ми робимо вже зараз, демонструючи свій конструктивний підхід до переговорів у порівнянні з, відірваним від реальності, підходом росіян.

Нагадаємо, Росія погодилась на перемир'я у Чорному морі, але одразу висунула низку умов до України та США. Зокрема вона хоче повернення до вільної торгівлі, зняття санкцій з сільськогосподарських продуктів, зняття обмежень на обслуговування суден у портах та багато іншого.