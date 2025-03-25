Росія висунула цинічні умови щодо перемир'я у Чорному морі

Російська та американська делегації обговорили припинення вогню, зокрема в акваторії Чорного моря. Зі свого боку Кремль не припиняє висувати нові абсурдні умови.

Переговори сторін відбулися 24 – 25 березня, передає 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали. Згодом стало відомо, що сторони домовились про безпечне судноплавство у Чорному морі, але й тут Росія озвучила свої ультиматуми.

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Чого захотіли у Росії

Владімір Путін не раз демонстрував, що не готовий до припинення вогню, а посилення обстрілів мирних українських міст – це тільки підтверджує. Ба більше, Росія не відмовляється від своїх планів зберегти всі окуповані території.

Цього разу країна-агресорка нібито погодилася гарантувати безпечний рух для кораблів у Чорному морі та не використовувати комерційні судна у військових цілях. Однак звернулися до США з цинічною умовою.

Зернова угода не набуде чинності без зняття обмежень на постачання в Росію сільгосптехніки,

– повідомили у Кремлі.

На цьому умови росіян не закінчилися. Там додали, що перемир'я набере чинності після того, як будуть зняті санкції з "Россільгоспбанку" та інших банків, які забезпечують міжнародну торгівлю продовольством.

Кремль також вимагає:

знятя обмежень на здійснення операцій торгового фінансування;

зняття обмежень із компаній-виробників і експортерів продовольства (зокрема, рибопродукції) і добрив;

зняття обмежень на роботу страхових компаній із вантажами продовольства (зокрема, рибопродукції) і добрив.

зняття обмежень на обслуговування в портах суден і санкцій із суден під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством.

Напередодні радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Волц підтвердив, що перемир'я у Чорному морі буде однією з тем перемовин. Але він не сказав, з ким саме це обговорював.