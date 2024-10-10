Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії від партнерів. Володимир Зеленський наголосив, що жодних дискусій про перемир'я немає.

Про це президент України заявив на пресбрифінгу після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці. Зеленський додав, що дізнався про такі "дискусії" зі ЗМІ, передає 24 Канал.

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Зеленський зробив заяву щодо чуток про припинення вогню

Днями раніше у мережі ширилися чутки, що Володимир Зеленський буцімто готовий припинити вогонь вздовж нинішньої лінії фронту. Мовилося нібито про варіант без визнання втрати територій і в обмін на гарантії безпеки з боку США та швидкий вступ до ЄС.

Втім, на брифінгу після зустрічі з Макроном президент України спростував такі чутки. Він заявив, що припинення вогню на фронті не є темою дискусій з партнерами.

Це не є темою наших дискусій, жодних перемир'їв, ми не хотіли про це говорити. Я бачив у ЗМІ щось таке. Росія багато працює зі ЗМІ, з цією інформацією, тому тут усе зрозуміло,

– заявив Зеленський.

На брифінгу Зеленський також додав, що на зустрічі з президентом Франції обговорювали питання використання "певних боєприпасів на великі відстані".

Днями раніше Bloomberg опублікував матеріал, у якому мовиться, що союзники України нібито очікують більш гнучкого плану припинення вогню. У ЗМІ припускали, що Зеленський буцімто може наважитися на такий крок в обмін на гарантії безпеки. Зокрема італійська газета Corriere della Sera написала, що президент України може розглядати варіант припинення війни на фронті.

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Водночас практично одночасно іспанська El Mundo опублікувала матеріал про те, що Володимир Зеленський категорично відмовляється приймати будь-який інший мирний план крім Формули миру.

Згодом радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин також спростував усі чутки, які ширилися у мережі. Він наголосив, що існує Формула миру, у якій чітко сформоване бачення України щодо припинення війни.